Как заедать стресс на карантине и не толстеть: секреты, которые спасут

Названы правила питания на карантине / Instagram

Заедание стресса - это то, с чем многие люди борются регулярно, когда все "нормально". Но в связи с тем, что пандемия коронавируса каждый день бросает нам разные вызовы, она, похоже, стала проблемой равных возможностей, затрагивая даже тех, кто обычно не ест в ответ на беспокойство или другие эмоции.

Если вы заметили, что во время карантина стали кушать чаще и больше, то вы должны справиться с этим.

Дело в том, что рано или поздно такой ритм жизни закончится, но если потом вы не влезете в любимы джинсы, то у вас появится очередной повод для стресса.

Вот несколько советов по борьбе со стрессом.

Не отказывайте себе в любимой еде

Сейчас не время отказываться от своих любимых поблажек. Еда - это больше, чем питание - это тоже радость. Будь то сыр, шоколад, чипсы или Шардоне, не изгоняйте свои любимые угощения из кухонного царства. При этом важно установить здоровые отношения с вашими любимыми продуктами – порции должны быть разумными.

Предварительно подготовьте порции закусок

Один из лучших способов насладиться любимыми угощениями, избегая неконтролируемого приема пищи, - это порция закусок, которую вы подготовила заранее.

Американские диетологи советуют заблаговременно складывать закуски, такие как крендели и чипсы, в пакеты на молнии, что позволяет вам естественным образом избегать употребления в пищу больших пакетов и больших порций.

"Отредактируйте" кухню

Если вы часто находитесь на кухне, так как готовите еду, то вы должны спрятать все, что будет подталкивать вас к неконтролируемому поеданию. Скажем, сложите в шкафчик печенье, сладкую воду и конфеты, а на столе поставьте вазу с фруктами.

Это очень хорошая идея – вы не должны видеть продукты, которые способны привести к ожирению. Кроме того, важно хранить в холодильнике на уровне глаз полезные продукты, фрукты и овощи. Также можно предварительно нарезать фрукты и поставить их на видном месте, чтобы каждый раз, когда наступает "жор", вы съедали что-то полезное.

Спрашивайте себя – действительно ли вы голодны

Каждый раз, когда вы будете идти на кухню с целью подкрепиться, спросите у себя "А когда я кушал?". Честный ответ заставит вас остановиться.

Помните, желание скушать что-нибудь, несмотря на отсутствие настоящего голода, может также означать, что вы обеспокоены или скучаете. Вместо того, чтобы тянуться к успокаивающим удовольствиям, вы можете позвонить другу, принять ванну, послушать музыку, посмотреть фильм или просто почистить зубы.

Чаще пейте чай

Потягивая такие напитки, как чай, вы можете утолить жажду, вызванную стрессом. Питье травяного чая с небольшим количеством меда дает быстрое ускорение. Ложка горячего какао в чашке кофе также может помочь, пишет CNN.

Читайте такжеВернуть жизнь волосам - лучшие 4 маски для волос в домашних условияхНапомним, ранее сообщалось, карантин в Украине из-за китайского смертоносного коронавируса может закончиться, когда ограничительные меры отменят США, заявил педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, как только президент США Дональд Трамп отменит карантин в своей стране, у властей нашей страны "тут же появится на кого спихнуть" такое решение, и они скажут: "О, Америка закончила, и мы закончим".