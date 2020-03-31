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Ненасытный Ковид-19 изменил свои вкусы: в зоне риска уже не старики

31 марта 2020, 20:44

Анализ более 70 000 случаев COVID-19, в основном в Китае, показал, что четыре процента из тех, кому за сорок, будут госпитализированы.

коронавирус
Коронавирус изменил предпочтения / Reuters

Пандемия коронавируса разгорается - число случаев заражения во всем мире достигает 800 000, а число смертей превышает 39 000. Сегодня о смертоносном китайском вирусе не пишет только ленивый. Ежедневно на просторах интернета появляется множество самых разнообразных исследований, версий и гипотез о том, что это, как это лечить и когда коронавирус "умрет".

Большинство из этих исследований говорит о том, что в зоне риска – старики. Но это очередной миф и ловушка коварного коронавируса, который свирепо атакует человечество.

Новое исследование ученых показало, что люди среднего возраста ( от 45 до 65) нуждаются значительно больше в стационарном лечении и они больше рискуют умереть от Ковид-19.

Анализ более 70 000 случаев COVID-19, в основном в Китае, показал, что четыре процента из тех, кому за сорок, будут госпитализированы.

Эта цифра удваивается до восьми процентов для пациентов в возрасте 50 лет и взлетает до 18 процентов для пациентов в возрасте 80 лет и старше.

По данным исследования, проведенного Имперским колледжем в Лондоне с участием научного советника правительства профессора Нила Фергюсона, из всех инфицированных пациентов, даже с легкими симптомами, умрет около 1,4%.

У тех, кто младше 20 лет, вероятность смерти почти равна нулю.

Результаты, опубликованные в журнале Lancet Infecious Diseases, являются одними из самых полных на сегодняшний день.

По словам исследователей, их можно применять в "любой стране".

"Могут быть отдаленные случаи, которые привлекают большое внимание средств массовой информации, но наш анализ очень четко показывает, что в возрасте 50 лет и старше госпитализация гораздо более вероятна, чем в возрасте до 50 лет, и большая часть случаев может привести к летальному исходу", - рассказала Азра Гани, соавтор исследования из Имперского колледжа Лондона, передает dailymail.

Читайте такжеНосить или не носить – в ВОЗ поставили жирную точку в вопросе ношения масокНапомним, ранее сообщалось, ученые пришли к выводу, что от коронавируса умирает меньше людей, чем рассчитывалось ранее, но все же больше, чем умирают от гриппа.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet Infecious Diseases, показало, что около 0,66% инфицированных вирусом умрут.

Отметим, более ранние исследование Lancet показывали, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,38%.

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