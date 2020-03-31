В Украине подскочило число больных коронавирусом, есть новые жертвы

Коронавирус в Украине уже подхватили 645 человек / Reuters

В Украине количество людей, которые подхватили китайский коронавирус (COVID-19), подскочило – инфицированы уже более 640 человек.

По состоянию на 22:00 вторника, 31 марта, в нашей стране китайский вирус лабораторно подтвердили у 645 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

По его данным, есть новые жертвы – от коронавируса умерли еще четыре человека. Также увеличилось количество людей, которые побороли вирус.

"Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем десять человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – отмечается в сообщении.

Напомним, 31 марта по состоянию на 10:00 коронавирус в Украине нашли у 549 человек, из них скончались 13 человек, а восемь инфицированных выздоровели.