Коронавирус у детей: названы опасные симптомы

У детей бывают нехарактерные признаки COVID-19 / Leczenie NTM

Наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель.

В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

Среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях, пишет The Irish Timе.

Однако наиболее опасные признаки болезни, включают в себя затрудненное дыхание во время физической активности, вялость и сонливость, а также отказ от питья и уменьшенное употребление жидкости, уточнила профессор Карина Батлер.

При появлении подобных симптомов медики настоятельно рекомендуют врачам не затягивать и срочно обращаться к врачу.

Читайте такжеВодка не поможет: эксперт рассказал, как защититься от коронавируса

Согласно опубликованным исследованиям, на детей приходится от 1 до 5 процентов диагностированных случаев Covid-19, а у 96% заразившихся детей заболевание протекает в очень легкой форме и только менее чем у 0,2% - в крайне тяжелой.

Напомним, ранее вирусолог Александр Лукашев заявил о том, что стремительно распространяющийся коронавирус, скорее всего, останется навсегда.