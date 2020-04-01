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Заразиться "короной" от посылки и продуктов: ученые раскрыли все карты

1 апреля 2020, 09:44

По словам ученых, существует определенное количество вирусных частиц, которые вы должны подвергнуть воздействию, чтобы заразиться.

коронавирус
Ученые рассказали о рисках заразиться коронавирусом от посылки / Фото pixabay.com

Кровожадный китайский вирус, судя по цифрам, даже не думает сбавлять обороты и дальше заставляет мир страдать: по состоянию на утро 1 апреля он "убил" 42 151 человека, заразились 859 556 человек.

В то же время медицинский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование, в котором проверялось, как долго уханьская зараза под названием коронавирус Ковид-19 может оставаться "живучей" на различных поверхностях в контролируемых лабораторных условиях. Они обнаружили, что его можно обнаружить на меди до четырех часов, на картоне - до 24 часов, на пластике и стали - до 72 часов.

Но важно отметить, что количество вирусов быстро уменьшалось со временем на каждой из этих поверхностей. И поэтому риск заражения их прикосновением, вероятно, со временем также уменьшится.

Можно ли заразиться от одной частицы коронавируса?

По словам ученых, существует определенное количество вирусных частиц, которые вы должны подвергнуть воздействию, чтобы заразиться. Если у вас на пальце была только одна вирусная частица, маловероятно, что вы заразитесь.

"Некоторые вирусы очень сильны, вам нужно всего лишь 10 частиц, чтобы заразиться, а другим - миллионы. Чем меньше вирусных частиц вы подвергаете воздействию, тем меньше вероятность заражения. Вот почему количество вируса на поверхности важно", - объяснил профессор иммунологии в Йельском университете, доктор Акико Ивасаки.

Сколько людей заразились через поверхности?

Ученые пришли к выводу, что люди гораздо чаще заражаются при тесном контакте с зараженным человеком, чем при прикосновении к загрязненной поверхности.

"В то же время важно осознавать, к чему мы прикасаемся, особенно к поверхностям с высоким уровнем прикосновения. Например, общественный транспорт или продуктовые магазины и места, где, как правило, много людей", - уточнила эпидемиолог инфекционных заболеваний и профессор кафедры народной медицины Гарвардской медицинской школ, доктор Джулия Маркус.

Ученые настаивают, что вирус довольно стабилен на таких материалах, как пластик и сталь - они могут сохраняться в течение нескольких дней. Так что вполне возможно, что тот, кто болен, отложит вирус на поверхность, а затем кто-нибудь другой коснется его и коснется его лица.

Есть ли риск заражения продуктами и посылками, которые вам доставили?

Эксперты убеждены, что риск заражения от посылки очень низкий риск, но если курьер заболел, то он может вас заразить. Именно поэтому ученые настоятельно советуют мыть руки после контата с любым курьером и как только в дом заносите новую посылку.

"Стабильность вируса на картоне довольно хорошая. Как только вы получите эти пакеты, откройте их, быстро выбросьте картон, вымойте руки и постарайтесь не касаться своего лица", - говорит доктор Акико Ивасаки, пишет The Guardian.

Читайте такжеНосить или не носить – в ВОЗ поставили жирную точку в вопросе ношения масокНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.

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