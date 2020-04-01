От чего можно потолстеть: диетолог назвала продукты

Потолстеть можно из-за злоупотребления булками, предупредила диетолог / УНИАН

Потолстеть можно из-за злоупотребления продуктами, в основном, простыми углеводами – белый хлеб, булки, печенье, конфеты, сахар.

Лишний вес появляется из-за избытка продуктов в рационе, рассказала диетолог-консультант по здоровому питанию и здоровому образу жизни, нутрициолог Лора Филиппова в интервью УНИАН.

Собеседница добавила, что есть продукты, которые только вредят и "загрязняют" рацион – копчености, колбасы, сосиски, полуфабрикаты, в которых много консервантов, красителей, стабилизаторов и есть усилитесь вкуса.

Эксперт добавила, что также вредны продукты, в которых много трансжиров и добавленного сахара (особенно – сладкие газированные напитки).

"Лишний вес вызывают любые продукты, которые в избытке… В основном, поправляются из-за злоупотребления простыми углеводами… При преимущественно здоровом рационе кусок пиццы или торт раз в два-три месяца не нанесут вреда", – отметила Филиппова.

Ранее врач-диетолог Анна Мельничук посоветовала, как не поправиться в пост (18 апреля закончится Великий пост). По словам эксперта, чтобы не поправиться, не нужно на завтрак, обед и ужин есть много каш и тушеную свеклу.