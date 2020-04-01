Есть ли толк в маске для лица своими руками: неожиданный ответ ученых

Ученые рассказали, спасают ли самодельные маски для лица от Ковид-19 / Instagram

Вопреки тому, что ВОЗ настаивает на том, что медицинские маски сейчас, когда мир пытается противостоять коронавирусу, должны носить только больные или те, кто ухаживает за больными, граждане не собираются от них отказываться. И несмотря на то, что масок нет в свободной продаже в аптеках, а перекупщики продают их по цене золота, народ нашел выход – люди сами шьют маски для лица.

Для пошива масок напуганные смертоносным вирусом люди используют старые вещи – футболки, платья, рубашки. И делают они это не зря.

Дело в том, что исследования использования маски для предотвращения распространения респираторных заболеваний, включая коронавирус, показывают, что простая маска может снизить риск заражения.

При этом ученые говорят, что больше эффекта, если маску использовать в комплексе с гигиеной рук и социальным дистанцированием.

"Огромное количество данных позволяет предположить, что коронавирус является воздушной инфекцией, переносимой дыхательными каплями, и он также может передаваться при непосредственном контакте", - сказал доцент медицины в Колумбийском университете Сиддхартха Мукерджи.

По его словам, маска работает двумя способами – "не только для защиты вас от меня, но и меня от вас".

При этом Линси Марр, ученый из Вирджинии, специалист по передаче вирусов в воздухе, заявила, что чем толще ткань, тем лучше. В то же время она уточнила, что использовать бандану нежелательно, так как ткань, из которой она пошита, как правило, настолько тонкая и хрупкая, что вряд ли обеспечит защиту.

"Удвойте или утроите ткань банданы, если это все, что у вас есть", - добавила эксперт.

Ученые также обратили внимание на то, что дополнительное преимущество обычной маски заключается в том, что она служит постоянным напоминанием о том, чтобы не касаться лица, что является основным способом распространения вируса.

"Но никакое лицевое покрытие, будь то самодельная или медицинская маска, не делает вас непобедимым. Натягивание или снятие маски, или ерзание с ней уменьшит ее эффективность. И даже игра с вашей маской может загрязнить ее. Поэтому всегда снимайте маску за ушные петли. Кроме того, если маска становится влажной во время ношения, то она менее эффективна", - сказал лектор Института глобальных отношений Йельского университета Джексона, доктор Шан Со-Лин, пишет New York Times.

Читайте такжеМир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фотоНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.