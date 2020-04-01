"Массовый мор": Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине

Евгений Комаровский Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский высказался о пике заболеваемости китайским убийственным коронавирусом в Украине – решающими будут ближайшие две недели.

Если не будет массового мора, украинцы могут не узнать объективной картины, рассказал медик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Собеседник подчеркнул, что в нашей стране проблемы с тестированием, качеством тестов, и лаборатория, которая может нормально тесты делать, – одна.

"Ближайшие две недели будут решающими. Но есть впечатление такое, что мы все-таки объективной картины не узнаем. Если не будет массового мора, то объективной картины мы не узнаем, потому что все-таки с тестирование кого надо у нас проблемы. И качество тестов – тоже проблема…", – заявил врач.Читайте также"Коронавирус не возьмет": Комаровский раскрыл, что "спасет от всего"

Напомним, новый коронавирус начал бушевать в китайском городе Ухань, а потом распространился по миру, введена пандемия. Заразу подхватили сотни тысяч человек, десятки тысяч – скончались.

Из-за коронавируса в Украине ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10:00 1 апреля вирус в стране подхватили 669 человек, 17 заболевших скончались, а десять – выздоровели. За сутки вирус нашли у 120 человек.

Евгений Комаровский говорил, что карантин в Украине из-за может закончиться, когда ограничительные меры отменят США. Также врач считает, что в нашей стране карантин могут продлить.