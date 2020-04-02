Можно ли заразиться коронавирусом через продукты: эксперт дал точный ответ

Свежие овощи и фрукты рекомендуется мыть просто в холодной воде / Фото pixabay.com

Разбушевавшийся в мире коронавирус настолько напугал людей, что некоторые порываются не только постоянно дезинфицировать руки и поверхности, но и мыть с мылом овощи, фрукты и другие продукты, купленные в магазине. Микробиолог и эксперт по пищевой безопасности Дональд Шаффнер объяснил, насколько это рационально и может ли на самом деле защитить от заражения COVID-19.

Нужно ли мыть продукты с мылом

По словам ученого, мыть продукты с мылом не стоит, так как моющее средство при попадании в организм может вызвать тошноту, рвоту и диарею, сообщает ScienceAlert. Свежие овощи и фрукты рекомендуется мыть просто в холодной воде.

Нужно ли дезинфицировать упаковки продуктов

Если подозреваете, что упаковка может быть грязной или содержать на себе вирус, Шаффнер посоветовал тщательно помыть руки или обработать их санитайзером, прежде чем сесть кушать.

Можно ли использовать многоразовые сумки

Не исключено, что сумки для продуктов могут собирать на себе патогены, включая и коронавирус. Чтобы минимизировать риск, сумки и пакеты можно постирать. Но также нужно тщательно мыть руки после окончания выкладывания продуктов.

Шаффнер акцентировал на том, что самая большая угроза в продуктовом магазине – это другие люди, так как некоторые из них действительно могут заражены COVID-19. Поэтому ученый советует перед походом в магазин сделать список продуктов и как можно скорее завершить процесс покупок.

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Напомним, ранее ученые заявили, что коронавирус Ковид-19 может "жить" на различных поверхностях в течение разных периодов времени. В частности, вирус можно обнаружить на меди до четырех часов, на картоне - до 24 часов, на пластике и стали - до 72 часов. Также эксперты объяснили, есть ли риск заразиться коронавирусом от посылок.

Кроме того известный доктор, педиатр Евгений Комаровский рассказал, как дезинфицировать одежду после возвращения с улицы домой.