Как коронавирус "аукнется" Украине: Комаровский назвал негатив и позитив

Из-за коронавируса в Украине может подскочить рождаемость, спрогнозировал Евгений Комаровский / Скриншот

Смертоносный китайский коронавирус в Украине и введенный из-за него карантин может спровоцировать много разводов, большое количество депрессий, но возможен резкий подъем рождаемости.

Коронавирус показал, что такое настоящие ценности для государства – любовь, дружба, взаимодействие, взаимопомощь, сейчас все маски посрывало, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его мнению, во время карантина многие подумают о том, что это неправильно так жить и так работать, когда невозможность ходить на работу тут же ставит тебя на грань финансового краха.

"Будет много разводом, будет много депрессий… будет, как мне кажется, резкий подъем рождаемости к новому году… многие, у кого один (ребенок – Ред.) делает себе второго, многие узнают, что, оказывается, надо мыть руки. Многие разговорятся с собственными детьми, многие чему-то научатся, сидя в Интернете…", – полагает медик.Читайте такжеКак не подхватить вирус из Китая: Комаровский все разложил по полочкам

Напомним, коронавирус нового типа начал бушевать в Китае, а потом распространился по миру, введена пандемия. Вирус подхватили сотни тысяч человек, десятки тысяч – умерли.

В Украине из-за вируса ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10:00 1 апреля коронавирус в Украине подхватили 669 человек, 17 инфицированных умерли, а десять – выздоровели. За сутки вирус диагностировали у 120 человек.

Ранее Евгений Комаровский высказался о пике заболеваемости коронавирусом в украинском государстве. Врач говорил, что решающими будут ближайшие две недели.