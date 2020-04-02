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Комаровский сказал, где не живет коронавирус

2 апреля 2020, 04:57

Китайский вирус, в частности, не плавает в морях, поделился врач.

Евгений Комаровский сказал, что китайский вирус не плавает в океанах и морях – Коронавирус в мире сегодня
Коронавирус не плавает в океанах и морях, сказал Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что убийственного китайского коронавируса нет в океанах и морях.

Вирус не плавает в морях и океанах, рассказал медик в новом видео, размещенном на его канале в YouTube.

Также Комаровский прокомментировал совет президента Беларуси Александра Лукашенко относительно лечения коронавируса лечиться полем и трактором.

"…Сидеть в поле в тракторе – это идеальный вариант самоизоляции", – заявил врач.

Кроме того, медик сказал, что во время карантина из-за коронавируса молодым людям не нужно переезжать к пожилым родственникам, чтобы помогать им, поскольку молодежь сплошь и рядом является источником инфицирования для стариков.Читайте такжеКак не подхватить вирус из Китая: Комаровский все разложил по полочкам

Напомним, новый коронавирус обнаружили в китайском городе Ухань, потом он распространился по миру. Из-за вируса введена пандемия. В Украине для сдерживания коронавируса ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что украинцы могут не узнать объективной картины насчет заболеваемости коронавирусом, если не будет массового мора.

коронавирус Евгений Комаровский Александр Лукашенко
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