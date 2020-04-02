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Пневмония у взрослых и детей – симптомы, виды, осложнения и лечение

2 апреля 2020, 10:30

Пневмонией болеют в холодное время года – с осени до весны. В 2019-2020 году в этот период началась эпидемия коронавируса Covid-19, которая может вызвать такое осложнение.

Пневмония
Пневмония - симптомы, виды, лечение, осложнения / slovami.net

В Украине с марта 2020 начался карантин из-за коронавирусной инфекции. На 2 апреля, в Украине 804 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 20 летальных и 13 выздоровевших. Проблема в том, что от коронавируса нет лекарства – лечение возможно только симптоматическое. Многие боятся воспаления легких, потому что в тяжелых случаях Covid-19 может вызвать такое осложнение. Рассказываем, чем отличаются коронавирус и пневмония – симптомы, виды, стадии диагностика и лечение болезней.

Что такое пневмония

Пневмония, или воспаление легких – острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает ткань человеческих легких. Пневмония может быть летальной, но при своевременной диагностике большинство стран мира легко лечат ее во всех формах. Самая большая смертность от пневмонии у детей до 5 лет – 15%.Читайте такжеКоронавирус у детей: названы опасные симптомы

Возбудителями пневмонии могут быть самые разные грамотрицательные и условно-патогенные вирусы и бактерии, грибок. Также причиной пневмонии может стать механическое поражение легких, и осложнения от других болезней.

Пневмония передается воздушно-капельным путем, через кровь и лимфу, легкие могут быть поражены инфекцией от других органов. Кроме того, важную роль играет состояние иммунитета человека и наличие других хронических болезней.

Виды и формы пневмонии

По формам выделяют несколько видов воспаления легких:

  • внебольничная приобретенная или домашняя;
  • внутрибольничная или нозокомиальная;
  • на фоне иммунодефицитных состояний;
  • типичные и атипичные пневмонии.

Кроме того, пневмония имеет разные степени тяжести и локализацию – левосторонняя, правосторонняя, двухсторонняя, крупозная пневмония, прикореневая пневмония, очаговая пневмония.

Во время воспаления легких нарушается функционирование альвеол, и в легкие набирается жидкость, что ухудшает функционирование легких, сокращает снабжение кислородом кровь. У детей пневмония протекает тяжелее, и всегда быстро переходит в тяжелую форму.

Пневмония - симптомы
Пневмония - симптомы / receptica

Средняя и тяжелая форма коронавируса также провоцируют пневмонию, с инфильтратами на рентгеновском снимке, а также симптом матового стекла на МРТ. Она отличается тем, что развивается ОРВИ дистресс-синдром, могут проявляться признаки гипоксии, тахикардии.

Пневмония: симптомы

В зависимости от формы и степени воспаления легких проявляются разные симптомы. Бактериальной и вирусной пневмонии присущие резкое начало, высокая температура, лихорадка, быстрые осложнения. Грибковая проявляется медленнее, ее намного сложнее диагностировать и лечить. Пневмония в результате осложнений вызывает тяжелые симптомы.

Среди основных "универсальных" симптомов выделяют такие:

  • кашель;
  • затрудненное дыхание и одышка;
  • боль в груди;
  • пониженное давление;
  • тахикардия;
  • общая слабость;
  • мышечная боль;
  • лихорадка;
  • спутанность сознания;
  • симптомы менингита;
  • отхождение мокроты (слизистой, слизисто-гнойной, редко - кровянистой).

Также при прослушивании врачом можно услышать хрипы, трение плевры и тд.

Степень тяжести пневмонии определяют по уровню дыхательной недостаточности, степени интоксикации, декомпенсации других заболеваний и наличии осложнений. Читайте такжеКомаровский сказал, когда закончится карантин в УкраинеУ детей часто симптомы быстро переходят к самым тяжелым. Если вовремя не начать лечение, возможно развитие осложнений от пневмонии.

Коронавирус Covid-19 вызывает сухой кашель, повышение температуры, озноб, резь в глазах, одышку (31%), диарею (14%), размытое или затуманенное зрение (13%), ощущение инородного тела в глазу (12%).

Осложнения при воспалении легких

Пневмония может быть начальной, острой, затяжной или хронической. Тяжелые формы воспаления легких могут быть смертельными.

Пневмония вызывает тяжелые осложнения.

  • Абсцессы головного мозга и печени
  • Плеврит
  • Гнойный распад паренхимы легкого
  • Отек или абсцесс легких
  • Рубцы на легких
  • Острая сердечно-легочная недостаточность
  • Сепсис
  • Полиорганная недостаточность
  • Миокардит
  • Эндокардит
  • Менингит
  • Ателектазы
  • Воспаление почек

Лечение пневмонии

Воспаление легких лечат сразу же при обнаружении, чаще всего после госпитализации, чтобы больной был постоянно под присмотром. Проводится противовирусная терапия; антибактериальная терапия; поддержка дыхательных функций, оксигенация; лечение симптомов и осложнений.

Пневмония легко поддается лечению антибиотиками, подобранными в соответствии с возбудителем.

Коронавирус не лечится ничем – пока что не было найдено ни одно лекарство. В больницах проводят симптоматическое лечение, респираторную поддержку и экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Смертность от пневмонии невысокая, главное – вовремя обратиться к врачам и правильно диагностировать вид болезни. Для детей госпитализация обязательная - именно они больше всего подвержены смертельным случаям пневмонии.

В отличии от пневмонии, в большинстве случаев коронавирус проходит с симптомами ОРВИ или начальной пневмонии. Но также крайне важно обращение к врачам, чтобы не допустить перехода коронавируса Covid-19 в острую форму.

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