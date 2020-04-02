Карантин в Украине: Комаровский объяснил, пиво полезно или вредно

На карантине здоровому человеку не противопоказано пиво, сообщил врач / УНИАН

Во время карантина в Украине, введенного из-за пандемии убийственного китайского коронавируса, здоровому человеку, который самоизолировался, можно пить пиво, но нужно помнить, что этот напиток очень калорийный.

Больному человеку не стоит пить алкоголь, но можно запастись безалкогольным пивом, рассказал врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Эксперт отметил, что пиво – очень неплохая штука, в нем много калия и есть витамины группы В.

"В самоизоляции пиво, здоровому человеку, можно. Помнить потом, что пиво очень калорийная штука, поэтому, если вы в самоизоляции исключительно лежите на диване, то по окончании самоизоляции просто можете не выйти из квартиры. Если же вы больны – алкоголь не нужен…", – заявил Комаровский.

Также врач назвал критерии, по которым можно понять, что в организме не хватает жидкости – это сухие слизистые – пересохло во рту, сухой язык, плачь без слез, пересохшие губы; сухая кожа, мочеиспускание – редкое, не получается пропотеть.

"Если этих признаков нет – не нужно заливать себя жидкостью через не хочу", – подчеркнул медик.

Напомним, в Украине из-за коронавируса карантин ввели с 12 марта до 3 апреля, а потом продлили до 24 числа. Евгений Комаровский говорил, что из-за карантина в нашей стране возможно большое количество депрессий, разводов, но также может подскочить рождаемость.