Уролог рассказал, легко ли заразиться коронавирусом через секс

Медик рассказал о том, легко ли заразиться коронавирусом через секс / Популярная механика

В Минздраве рассказали еще об одном способе заражения коронавирусом. Инфекция может передаваться через секс.

Дмитрий Пушкарь, главный уролог Минздрава РФ в деталях рассказал о еще о новом способе заражения китайским коронавирусом Covid-19 - через секс. Правда, медик сразу уточнил: половой путь - дале не основной способ заражения уханьской заразой, сообщает агенство РИА Новости.

Пушкарь рекомендовал людям, любящим секс, быть крайне осторожным во время нахождения на карантине.

"Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине", – рассказал уролог.

Напомним, ранее эксперт предупредил о новых опасных путях заражения коронавирусом. Позднее медик рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс