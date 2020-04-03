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Эксперт рассказал, как устроить хороший секс во время карантина

3 апреля 2020, 03:59

По словам специалиста, улучшить секс во время коронавирусного карантина по плечу любой паре.

Секс, карантин
Блогер рассказал, как сделать лучше секс во время карантина / Утро

Карантин из-за коронавируса — отличное время для секс-экспериментов в паре. Главное помнить - лишь бы не наскучить друг другу. 

Как обустроить интим в условиях карантина специально для портала iReactor рассказал секс-блогер Керим Костоев.

"Все очень индивидуально. Чтобы разнообразить интимную жизнь проще всего загуглить, чем парочке заняться в карантине, там сейчас много разных поз, игр сексуальных и так далее. Если человек этого стесняется, это уже другой вопрос", — заявил он.

Парам, которые даже в карантин стесняются идти на секс-эксперименты, Костоев посоветовал найти корень этой проблемы. Скорее всего, это случается из-за строгого, пуританского воспитания, полученного от родителей в детстве.

Напомним, ранее стало известно, какой секс безопасен во время коронавирусного карантина. Позднее психолог рассказал, полезен ли супружеский секс во время карантина.

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