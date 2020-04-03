Опасные симптомы коронавируса: Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться

Евгений Комаровский / Скриншот

Известный педиатр Евгений Комаровский заявил о том, что у подавляющего большинства людей на 12-й день заболевания отчетливо проявляются симптомы коронавируса.

По его словам, в большинстве случаев COVID-19 проявляется на пятый день после контакта с больным коронавирусом, а инкубационный период опасной болезни, в среднем, составляет пять дней.

"Инкубационный период в среднем появляется через 5 дней после установленного контакта, редко появляется уже через 2 дня. И только у одного человека из ста может быть увеличение цифры в 14 дней, но ориентироваться надо на то, что абсолютное большинство людей заболевает до 14 дня после контакта", - сказал он в своем блога на YouTube.

Вместе с тем Комаровский отметил, что по данным исследований минимальная возможность заражения коронавирусом бывает при относительной влажности от 40% до 60%, а более высокая или низкая влажность повышает вероятность передачи вируса.

Влажность в 40-60% считается оптимальной, которую надо поддерживать в жилых помещениях, резюмировал медик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине пик эпидемии заболеваемости COVID-19 ожидается в период между 15 и 25 апреля.