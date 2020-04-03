"Захотел нас убить": эксперт раскрыл главную цель коронавируса

Уничтожив человечество, вирус убьет и себя / РБК-Украина

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров рассказал о том, что является основной задачей китайского коронавируса.

По его словам, вирус COVID-1 делает все возможное для того, чтобы осуществлять свою дальнейшую репродукцию.

"Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого", – подчеркнул эксперт в эфире росТВ.

При этом он добавил, что уничтожив человечество, вирус убьет и себя, ведь он может существовать лишь в живом организме, пусть даже и больном.

"У всего живого есть цель – продлить самого себя", – резюмировал Никифоров.

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