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Перекись своими руками: Комаровский дал простой рецепт защиты от коронавируса

4 апреля 2020, 04:01

Для дезинфекции уксус и хлоргексидин не рекомендуются.

Комаровский
Евгений Комаровский / Скриншот

При обработка поверхностей для профилактики коронавируса не следует одновременно пользоваться разными средствами, поскольку между ними может возникнуть реакция, рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

"Не торопитесь вытирать, чтобы был контакт средства с поверхностью и защищайте кожу", - посоветовал он в своем блоге на YouTube.

При этом медик призвал не использовать для дезинфекции поверхностей 100%-й спирт.

"Оптимально – 70%-й, потому что 100%-й быстро испаряется. 0,5%-я перекись в течении минуты – это хорошо и эффективно. Уксус не рекомендуется, эффективность хлоргексидина – низкая", - подчеркнул врач.

Он отметил, что многие, из-за дефицита перекиси, используют таблетки гидроперита.

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"Многие используют таблетки гидроперита. 0,5%-я перекись, которую вы делаете из гидроперита – это 1 таблетка (полграмма) на 30 миллилитров воды", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться коронавирусом.

Евгений Комаровский коронавирус карантин перекись водорода
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