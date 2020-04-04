Половая самоизоляция: лучшие секс-игры для карантина

Время карантина - отличный период для секс-экспериментов / SexualAplha

Карантин из-за коронавируса как пресловутый песец - нагрянул, когда его совсем не ждали. Весной - когда сам воздух обычно наполнен чувственностью и сексом.

Портал Единственная опросил экспертов и составил топ-2 популярных игр на тему секса.

Сексополия. В общем-то, обычная монополия, но на секс-тематику. Хорошо зайдет как прелюдия перед сексом. Ну и разнообразить и наполнить новыми впечатлениями сексуальную жизнь пары.

Эродит. Суть игры заключается в том, чтобы объяснить остальным участникам какое-то похабное слово таким способом, какой выпал на карте - жесты, какие-то действия, мимика либо эмоции.

Loopy. Тоже выполнение заданий и ответов на сексуальные вопросы. Все задания разделены на четыре группы: "Разговоры", "Ласки", "Прелюдии", "Секс". Игра довольно проста - раскрутить стрелку на "вертушке", вытянуть карту, выполнить задание и возбудиться.

Напомним, ранее в Сети опубликовал топ-5 секс-игр для постели, а также топ-3 лучших и пикантных игр для секса.

