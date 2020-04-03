Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида

Плаквенил купить – от COVID-19 себя излечить – польза и вред препарата / Фото pixabay.com

Плаквенил называют новым лекарством от Covid-19. В СМИ шириться информация, что именно этот препарат спасет от коронавируса.

Учитывая, что от коронавируса COVID-19 в мире умерли уже более 53 тысяч человек, хочется верить, что лекарство от коронавируса найдено. Напомним, что в Украине на утро пятницы было 942 случая заражения COVID-19, включая 138 новых случаев. Жертвами коронавируса стали 23 человека. А выздоровели пока что только 19 человек.

Неудивительно, что при такой статистике люди готовы пить любое разрекламированное средство. Но так ли полезен плаквенил – какие о нем отзывы, можно ли купить плаквенил в Киеве и какая выставлена цена, а главное – какие у него побочные эффекты.

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Плаквенил и коронавирус

Как мы уже писали в нашем материале Все лекарства, которые спасут от коронавируса – как и когда принимать – подавлять коронавирус способен гидроксихлорин. И именно гидроксихлорохина сульфат является основным компонентом плаквенила.

То есть теоритически плаквенил способен победить коронавирус – но официального подтверждения этому нет.

Есть только несколько исследований. К примеру, в начале марта 2020 журнал Clinical Infectious Diseases сообщал, что лабораторные исследования с применением плаквенила против коронавируса проводились – и дали хорошие результаты (на шестой день ковид был излечен у 70% добровольцев).

Тем временем больных Covid-19 из США и Франции якобы уже лечат этим препаратом. Американский лидер Дональд Трамп у себя в Twitter уже даже пообещал лечить плаквенилом тех, кто болеет коронавирусом. По его словам, это будет "одним из самых больших прорывов в истории медицины".

А вот в Израиле протокол лечения с плаквенилом сейчас уже исключают как неэффективный.

А что в Украине? Сегодня утром глава Минздрава Максим Степанов уже пообещал, что в течение 3 апреля из Киева в регионы Украины направят 2250 упаковок плаквенила для лечения китайского коронавируса Covid-19.

При этом главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что особого эффекта от лечения плаквенил не наблюдается.

"Препарат плаквенил мы применяли и при легких стадиях заболевания, средних и тяжелых, но у нас нет личного впечатления, насколько этот препарат дает положительный результат", – цитирует медика ТСН.

Плаквенил – инструкция

Плаквенил – это иммунодепрессант и антималярийный препарат. Им официально лечат малярию, различной тяжести артриты, болезни кожи и даже знаменитую волчанку.

При этом вред плаквенила при самолечении может быть очень большим. В первую очередь плаквенил противопоказан беременным и детям до 6 лет (прием одного или двух грамм могут стать причиной смерти ребенка).

Побочные эффекты плаквенила:

плаквенил и зрение : отзывы пациентов указывают на отеки и помутнение в роговице, нарушение центрального зрения, поражение оболочки глазного яблока;

: отзывы пациентов указывают на отеки и помутнение в роговице, нарушение центрального зрения, поражение оболочки глазного яблока; кожа : сыпь, зуд, изменения пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос и алопеция. Эти изменения обычно быстро проходят после прекращения лечения;

: сыпь, зуд, изменения пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос и алопеция. Эти изменения обычно быстро проходят после прекращения лечения; нервная система : головная боль, головокружения, шум в ушах, токсические психозы, нервозность, судороги и суицидальные поведение ;

: головная боль, головокружения, шум в ушах, токсические психозы, нервозность, судороги и ; желудочно-кишечный тракт : диарея, тошнота, боль в животе и анорексия;

: диарея, тошнота, боль в животе и анорексия; пищеварительная система : были случаи гепатита и печеночной недостаточности;

: были случаи гепатита и печеночной недостаточности; кровеносная система : анемия, угнетение функции красного костного мозга;

: анемия, угнетение функции красного костного мозга; иммунная система : крапивница и бронхоспазмы.

Плаквенил – доза за один прием составляет 500-800 мг.

Плаквенил – аналоги: Гидроксихлорохин и Иммард.

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Плаквенил – цена в Киеве

Плаквенил купить в Киеве уже нереально. Впрочем, не только в столице. Лекарство исчезло с полок украинских аптек сразу после новостей о том, что плаквенил – лекарство от коронавируса.

Например, сайт Таблетки.юа плаквенил не находит ни в одной аптеке Киева.

До этого ажиотажа цена плаквенила была 500-600 грн за упаковку (60 таблеток). Теперь купить плаквенил можно разве что в соцсетях – по цене в два-три раза дороже обычной.