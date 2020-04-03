Коронавирус набрал бешеный темп: эксперт рассказала о миллионах заболевших

Темпы роста распространения коронавируса ускорились / Reuters

Реальное число заболевших коронавирусом в мире намного больше цифр, которые озвучивает официальная статистка, заявила врач-инфекционист Людмила Мухарская.

Она обратила внимание на то, что темпы роста распространения коронавируса ускорились в 3-4 раза, о чем свидетельствует заражение за два дня вирусом порядка 100 тысяч людей.

По ее мнению, если вирус подтвержден уже у 1 млн человек, то реальное количество заболевших может составлять 10 млн, ведь до 80% больных переносят вирус бессимптомно, "на ногах".

"За медицинской помощью обращаются люди с высокой температурой, нарушением дыхания, потребностью в кислороде и реанимационной помощи. Им делают тестирования, подтверждают диагноз и вносят в статистику", – объяснила инфекционист.

Она добавила, что у людей отсутствует иммунитет к коронавирусу, поэтому он так быстро и распространяется, пишет Оbozrevatel.

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"Если раньше 100 тысяч заболевших фиксировали за неделю-две, то теперь распространение ускорилось в 3 и даже 4 раза. Говорить о какой-то стабилизации в наиболее зараженных странах рано", – резюмировала Мухарская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине пик эпидемии заболеваемости COVID-19 ожидается в период между 15 и 25 апреля.