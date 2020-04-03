"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин

Комаровский возмущен ужесточением карантина / Скриншот

Карантин в Украине ужесточили. Так, украинцам запретили выходить на улицу более двух человек, также нельзя ходить в парки и появляться на улице без маски.

Известный педиатр Евгений Комаровский резко отреагировал на такую инициативу Кабмина и высказал свое мнение в своем официальном Telegram-канале.

Заслуженный украинский педиатр возмутился тем, что собаку в парке выгуливать можно, а ребенка теперь нельзя.

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"Наше чудесное и заботливое правительство решило, что "запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости". Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя", - написал Комаровский.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, в пятницу, 3 апреля, Кабмин опубликовал постановление об ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса. В первую очередь, правительство с 6 апреля категорически запрещает украинцам пребывание в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельных). Кроме того, запрещается находиться на улицами группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста. Детям моложе запрещено находиться на улице без сопровождения.

Также напомним, в Украине по состоянию на 3 апреля 2020 года официальные зафиксировали 942 случая коронавирусной болезни Covid-19. 23 эпизода закончились летальными исходами. 19 пациентам удалось выздороветь.