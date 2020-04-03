Главврач Александровской больницы назвала стадии и симптомы коронавируса

По информации врача, больных коронавирусом чаще всего беспокоит сухой кашель и боль в горле.
Главврач Александровской больницы, которая принимает больных коронавирусом, назвала главные симптомы и рассказала о двух волнах недуга.
Как сообщила в Facebook главврач Александровской больницы Людмила Антоненко, по наблюдениям врачей больницы, коронавирус у пациентов проявляется следующим образом:
- сначала повышается температура тела, это длится 2-3 суток;
- 4-е сутки – улучшение стояния; появляется кашель;
- 5-7-е сутки заболевания – развивается пневмония.
Больных беспокоит сухой кашель, боли в горле, выраженный астено-вегетативный синдром. Рентгенография не всегда показывает изменения, а на КТ легких диагностируется пневмония. Чаще пневмония двухсторонняя, полисегментарная.
В особой группе риска:
- пациенты с сахарным диабетом,
- гипертонической болезнью,
- избыточным весом.
Также Антоненко пожаловалась на то, что украинцы не хотят строго придерживаться правил карантина, поэтому врачи ожидают повышения заболеваемости в Украине в разы через 2-3 недели.
Также медик добавила, что сотрудники инфекционных отделений прошли тренировки по работе в условиях пандемии. Персонал Александровской больницы неуклонно соблюдает правила инфекционного контроля: передвижение спецзонами, правила использования СИЗ, оказание медицинской помощи в костюмах защиты.
Читайте также"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как наступает смерть от коронавируса
Ранее Главред писал, что по состоянию на вечер 3 апреля, общее количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 1072. За последние сутки подтвердили 130 случаев заболевания COVID-19. Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новые смерти от коронавируса.