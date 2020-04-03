Главврач Александровской больницы назвала стадии и симптомы коронавируса

Названы главные симптомы и стадии китайского вируса / Фото: REUTERS

Главврач Александровской больницы, которая принимает больных коронавирусом, назвала главные симптомы и рассказала о двух волнах недуга.

Как сообщила в Facebook главврач Александровской больницы Людмила Антоненко, по наблюдениям врачей больницы, коронавирус у пациентов проявляется следующим образом:

сначала повышается температура тела, это длится 2-3 суток;

4-е сутки – улучшение стояния; появляется кашель;

5-7-е сутки заболевания – развивается пневмония.

Больных беспокоит сухой кашель, боли в горле, выраженный астено-вегетативный синдром. Рентгенография не всегда показывает изменения, а на КТ легких диагностируется пневмония. Чаще пневмония двухсторонняя, полисегментарная.

В особой группе риска:

пациенты с сахарным диабетом,

гипертонической болезнью,

избыточным весом.

Также Антоненко пожаловалась на то, что украинцы не хотят строго придерживаться правил карантина, поэтому врачи ожидают повышения заболеваемости в Украине в разы через 2-3 недели.

Также медик добавила, что сотрудники инфекционных отделений прошли тренировки по работе в условиях пандемии. Персонал Александровской больницы неуклонно соблюдает правила инфекционного контроля: передвижение спецзонами, правила использования СИЗ, оказание медицинской помощи в костюмах защиты.

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Ранее Главред писал, что по состоянию на вечер 3 апреля, общее количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 1072. За последние сутки подтвердили 130 случаев заболевания COVID-19. Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новые смерти от коронавируса.