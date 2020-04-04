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Почему коронавирус бессилен перед детьми: вирусолог рассказал о "суперзащите"

4 апреля 2020, 08:44

Эксперт рассказал, что существует феномен, который в вирусологии называется исключением суперинфекции.

коронавирус
Вирусолог рассказала, почему коронавирус бессилен перед детьми / Reuters

В то время, как кровожадный китайский вирус ежедневно шокирует мир размером "смертельной дани", ученые пытаются разгадать тайну этой опасной заразы. Особенное внимание эксперты уделяют детям, ведь вопреки заявлениям медиков, что Ковид-19 убивает в основном людей пожилого возраста, в некоторых странах умерли дети – в США несколько дней назад умер младенец, в Лондоне – 13-летний мальчик.

Отметим, по состоянию на утро, 4 апреля, коронавирус Ковид-19 убил 59 131 человека.

По словам чешского молекулярного генетика и вирусолога, руководителя частной лаборатории Tilia Laboratories Сони Пековой, коронавирус почти не вредит детям.

Пекова говорит, что существует феномен, который в вирусологии называется исключением суперинфекции. Когда клетка инфицирована вирусом определенной группы, и этот вирус относительно безобиден для организма, более опасные вирусы из той же группы в эту клетку проникнуть уже не могут.

"Поэтому, если в клетку попадает какой-нибудь безобидный вызывающий простуду коронавирус, которых у детей всегда полные дыхательные пути – поэтому у детей всегда текут сопли, – SARS-CоV-2 её даже, так сказать, не поцарапает, потому что она занята", - считает вирусолог, сообщает Радио Свобода.

По поводу ребенка, младше года, умершем в США с диагнозом COVID-19, Пекова добавила, что даже если он погиб именно от коронавируса, даже тогда это был бы первый случай, притом, что детей в мире огромное количество.

"Какая-то сверхэффективная защита у детей есть, и это точно не их иммунитет, потому что иммунитет у них только строится, и они постоянно болеют", - резюмировала она.

Читайте такжеЕсть ли толк в маске для лица своими руками: неожиданный ответ ученыхНапомним, ранее сообщалось, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель.

В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

Среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях.

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