Карантин в Украине: эксперт предупредила о большом риске

На карантине из-за коронавируса возрастает риск домашнего насилия, поделилась эксперт / УНИАН

Гештальт-терапевт, руководитель психологического центра ALTERA Ольга Королик сообщила, что во время карантина в Украине из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса очень увеличивается риск домашнего насилия.

Обычно подвержены насилию дети и женщины, но есть и мужчины, которые страдают от женщин, рассказала эксперт в интервью Главреду.

Собеседница отметила, что самое слабое звено – дети, их проще "насиловать" во всех смыслах этого слова, имеется ввиду, в частности, и эмоциональное насилие.

"Риск (домашнего насилия – Ред.) очень увеличивается. Это зависит, к сожалению, от того, какой выбор был сделан значительно раньше", – добавила Королик.

По словам эксперта, если женщина в отношениях с абьюзером (человек, который осознанно или неосознанно используют приемы психологического, физического и других видов насилия над другой личностью – Ред.), то во время карантина он проявит себя полностью.

Читайте такжеЧто нельзя делать во время карантина: названа плохая привычка"У женщины есть выход – или полностью подчиниться, или найти способ борьбы. И то, и другое – большой риск, к сожалению", – предупредила собеседница.

Напомним, в Украине из-за коронавируса карантин ввели с 12 марта до 3 апреля. Позже карантин продлили до 24 числа. Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский говорил, что в нашей стране карантин может спровоцировать много разводов.