"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"

Вирусолог рассказал, когда коронавирус "уйдет" / Фото pixabay.com

Мир пока не понял, откуда появился опасный китайский вирус. Более того, народ все еще верит в чудо, что внезапно уханьская зараза рассеется, словно туман. Потому что никто не ждал такой ненасытной хвори и даже не предполагал, что с нами такое случится в 21 веке, когда медицина, как нам казалось, может если не все, то очень многое.

Ежедневно ученые со всего мира шокируют открытиями о коронавирусе. Так, академик Российской академии наук, вирусолог Виталий Зверев пришел к выводу, что человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.

Более того, по словам эксперта, около 70% жителей нашей планеты будут инфицированы Ковид-19.

"Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда", - сказал ученый, пишут росСМИ.

Отметим, утром 4 апреля власти Москвы сообщили о 434 заболевших коронавирусом за сутки. Общее число случаев заболевания в Москве достигло 3357.

Читайте такжеЗаразиться "короной" от посылки и продуктов: ученые раскрыли все картыНапомним, ранее сообщалось, пандемия коронавируса пойдёт на спад, когда переболеют минимум 30%, убежден бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, нет смысла делать предположения о том, когда улучшится ситуация, опираясь на статистику выздоровевших и умерших от уханьской заразы под названием COVID-19.

"Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, вирус должны получить 30-70% граждан. Только после того, когда заболеет 30% населения, пандемия коронавируса пойдет на спад, ", – правдиво заявил Протас.