Зараза повсюду: открыт неожиданный способ инфицирования коронавирусом

Вирус может передаваться во время разговоров между людьми / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус способен распространяться через дыхание и жить в воздухе часами, свидетельствуют новые исследования.

В частности, COVID-19 способен оставаться воздухе в "аэрозольных капельках" диаметром менее чем пять микрометров, которые человек выпускает при выдохе. Эти капельки способны задерживаться в воздухе до трех часов.

Все это время вирусы, содержащиеся в них, остаются заразными, говорится в исследовании, опубликованном в The New England Journal of Medicine.

Отмечается, что ранее ученые утверждали, что вирус SARS-CoV-2 передается в основном капельным путем (в результате чихания и кашлянья), однако новые исследования доказывают, что Sars-CoV-2 может распространяться непосредственно через биоаэрозоли, которые возникают, когда инфицированные люди выдыхают.

Поэтому ученые предупреждают о вероятности того, что вирус может передаваться, например, во время разговоров между людьми.

Напомним, в мире уже 1 млн 100 тыс. 283 человека заразились коронавирусом COVID-19. Умерли от COVID-19 58 тыс. 929 человек.Число тех, кто выздоровел, составляет 226 тыс. 669.