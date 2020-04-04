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Выбросьте это немедленно: врач назвал "друга" уханьской заразы, который есть у всех

4 апреля 2020, 11:39

Врач-сомнолог заявил, что во время карантина нужно привести сон к норме таким образом, чтобы пробуждение было естественным.

Молекула коронавируса
Врач-сомнолог назвал "друга" коронавируса / Pixabay

Жители многих стран из-за смертоносной уханьской заразы под названием Ковид-19 вынуждены изменить ритм свой жизни. А ритм изменился кардинально – внезапно люди прекратили бежать на работу – пробки, толкотня в общественном транспорте – все улетучилось. По крайней мере для тех, кто соблюдает рекомендации властей.

В то же время эксперты, которые занимаются изучением последствий подобного изменения на здоровье и самочувствие человека, убеждены, что из жизни срочно нужно выбросить будильники.

"Главный совет – это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать", - заявил руководитель Центра медицины сна МГУ врач-сомнолог Александр Калинкин.

По словам Калинкина, нужно привести сон к норме таким образом, чтобы пробуждение было естественным, ведь регулярное использование будильника, особенно звукового, приводит к хроническому недосыпанию.

Таким образом уханьская зараза благодаря "другу"-будильнику быстрее прицепится к вам, ведь организм все еще подвержен стрессу.

"Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело, потому что у него очень большая контагиозность – вероятность заражения от других людей (...) Но по другим вирусам острых респираторных заболеваний есть зависимость: риск заболевания у человека, который спит более семи часов, в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов, снижается на 250%", – сказал Калинкин, передает ТАСС.

Отметим, по состоянию на утро, 4 апреля, коронавирус Ковид-19 убил 59 131 человека в мире.

Читайте также"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.

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