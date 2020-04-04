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"Это катастрофа": медики рассказали, как голыми руками борются с коронавирусом

4 апреля 2020, 12:30

Существует острая нехватка индивидуальных средств защиты для медиков.

врачи
Существует острая нехватка индивидуальных средств защиты для медиков / Фото: УНИАН

В Украине отсутствует четкий алгоритм взаимодействия, логистики с бригадами скорой помощи и больницами, заявил директор Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

Говоря о борьбе с пандемией коронавируса он подчеркнул, что нет четкого сценария, кому надо делать тесты, кому не надо и при этом не прописаны конкретные клиники.

По его мнению, несмотря на принятие тематических законов, посвященных противодействию распространению вируса, в них прописаны "не алгоритмы, а алгоритмики".

"На бумаге всё выглядит красиво, а на практике всё совсем не так. Прежде всего, существует острая нехватка индивидуальных средств защиты для медиков. Он рассказал о том, что был вынужден за личные средства закупать средства индивидуальной защиты для сотрудников, работающих под его началом. В то же время средства защиты отсутствуют даже у бригад скорой помощи. "При обращении на "103" диспетчер мне говорит: если вы не обеспечите средствами индивидуальной защиты бригаду скорой помощи, они не выедут", – сказал он.

Читайте такжеСпасать некому и нечем: украинские врачи поразили признанием о коронавирусеОн обратил внимание на то, что в условиях чрезвычайной ситуации в Украине продолжает работать система, которая функционировала 70 лет назад, пишет Obozrevatel.

"Если бы у меня был не один человек, а десять, а по Киевской области 100 человек, это была бы просто катастрофа. И не надо было бы открывать больницу, куда бы складировали этих больных. Их бы просто туда не довезли", – подчеркнул врач.

По его словам, сегодня экстренная служба медицинской помощи – "это просто такси". "Советскую власть еще никто не отменял", - констатировал Черенок.

Отметим, что ранее врачи из Монастырисского района Тернопольской области записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором называют свой городок "украинской Уханью" и требуют помощи: маски высокого уровня защиты, комбинезоны, аппаратуру, лекарства. 

Они добавили, что вынуждены бороться с Covid-19 в одних халатах, фактически голыми руками.

В то же время заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что медицинские работники из Тернопольской области, которые ранее заявляли о намерении уволиться, согласились работать.

"Хочу сейчас заверить, что врачи остаются работать, врачи готовы работать. Средствами индивидуальной защиты обеспечены на первые случаи, но все будет зависеть от числа больных, которые будут поступать. В то же время и местные власти, и областные власти, и национальные власти в ближайшее время будут увеличивать поставки средств индивидуальной защиты, чтобы защитить медицинских работников", - сказал он на брифинге.

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Напомним, в Киевской области в условиях пандемии коронавируса из-за низкой зарплаты, огромных нагрузок и риска заболеть из больниц начали увольняться врачи и младший персонал.

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