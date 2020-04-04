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Конвульсии и помутнение сознания: в ВОЗ рассказали, кого не щадит коронавирус

4 апреля 2020, 13:25

COVID-19 нередко протекает тяжело и имеет серьезные симптомы.

коронавирус
COVID-19 нередко протекает тяжело и имеет серьезные симптомы / Фото pixabay.com

Даже для молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни, китайский коронавирус представляет серьезную опасность, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни. Вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый", – пояснила она.

По ее словам, COVID-19 нередко протекает тяжело и имеет серьезные симптомы даже у молодых людей, пишет ТАСС.

"Первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура. Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом – это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", – добавила Харрис.

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Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус способен распространяться через дыхание и жить в воздухе часами.

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