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Съел и заболел: инфекционист рассказал, можно ли подцепить "корону" через еду

4 апреля 2020, 15:36

Эксперт развеял самые популярные фейки о новом коронавирусе.

коронавирус
Эксперт развеял мифы о коронавирусе / Фото pixabay.com

Неугомонный китайский вирус, который по состоянию на 4 марта убил 59 тысяч человек, стал объектом изучения ученых и всевозможных экспертов. Ежедневно на головы напуганных смертельной опасностью граждан выливают десятки результатов исследований, экспериментов и открытий.

Люди, не способные мыслить критически, поглощают эту "отраву", и потом страдают бессонницей и становятся невротиками. Но, как показывает реальность, даже самая правдоподобная информация о коронавирусе, которую повторяют едва ли не в каждом "утюге", может оказаться фейком.

В частности, заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов считает неверным, что при коронавирусе перестает работать обоняние и слух. По его словам, это фейк.

Также фейком он считает то, что дети не болеют коронавирусом. Они болеют, но у большинства болезнь проявляется бессимптомно.

Амбалов добавил, что больше всего коронавирус угрожает пациентам с болезнями легких – например, с бронхиальной астмой. Также в группе риска находятся сердечники и гипертоники.

Кроме того, инфекционист прокомментировал домыслы, что вирус может попасть внутрь организма с едой.

"Если во время еды проглотил вирус вместе с булочкой, он попадет в желудок, где соляная кислота, а она растворяет даже маленькие гвозди", - особо отметил профессор, пишет Российская газета.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее  академик Российской академии наук, вирусолог Виталий Зверев пришел к выводу, что человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.

По его словам, около 70% жителей нашей планеты будут инфицированы Ковид-19.

"Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда", - сказал ученый.

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