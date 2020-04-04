Съел и заболел: инфекционист рассказал, можно ли подцепить "корону" через еду

Эксперт развеял самые популярные фейки о новом коронавирусе.
Неугомонный китайский вирус, который по состоянию на 4 марта убил 59 тысяч человек, стал объектом изучения ученых и всевозможных экспертов. Ежедневно на головы напуганных смертельной опасностью граждан выливают десятки результатов исследований, экспериментов и открытий.
Люди, не способные мыслить критически, поглощают эту "отраву", и потом страдают бессонницей и становятся невротиками. Но, как показывает реальность, даже самая правдоподобная информация о коронавирусе, которую повторяют едва ли не в каждом "утюге", может оказаться фейком.
В частности, заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов считает неверным, что при коронавирусе перестает работать обоняние и слух. По его словам, это фейк.
Также фейком он считает то, что дети не болеют коронавирусом. Они болеют, но у большинства болезнь проявляется бессимптомно.
Амбалов добавил, что больше всего коронавирус угрожает пациентам с болезнями легких – например, с бронхиальной астмой. Также в группе риска находятся сердечники и гипертоники.
Кроме того, инфекционист прокомментировал домыслы, что вирус может попасть внутрь организма с едой.
"Если во время еды проглотил вирус вместе с булочкой, он попадет в желудок, где соляная кислота, а она растворяет даже маленькие гвозди", - особо отметил профессор, пишет Российская газета.
Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее академик Российской академии наук, вирусолог Виталий Зверев пришел к выводу, что человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
По его словам, около 70% жителей нашей планеты будут инфицированы Ковид-19.
"Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда", - сказал ученый.