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Коронавирус у детей - как обнаружить и чем лечить

4 апреля 2020, 19:39

Американские исследователи назвали симптомы коронавируса у детей. Также они рассказали о лечении болезни.

Препарат, коронавирус
Коронавирус у детей - симптомы и лечение / Reuters

Коронавирус из Китая - дети менее подвержены инфицированию в сравнении со взрослыми, а в случае заражения болезнь протекает в более легкой форме.

По результатам исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США, симптомы коронавируса у детей менее выражены, чем у старшего поколения, и схожи с другими респираторными заболеваниями.

Признаки коронавируса у детей:

  • лихорадка;
  • сухой кашель
  • учащенное дыхание.

Также нужно обратить внимание на обезвоживание: отсутствие мочи в течение 8-12 часов, плач без слез, снижение энергии. Рвота и диарея тоже могут свидетельствовать об инфицировании.

При появлении первых признаков недомогания у ребенка:

  • ему следует оставаться в условиях домашнего режима;
  • ограничить общение с другими членами семьи и домашними животными;
  • родителям нужно протирать ванную комнату после его посещения;
  • регулярно мыть руки и дезинфицировать дверные ручки, выключатели, электронные устройства;
  • нужно проследить, чтобы малыш соблюдал постельный режим и употреблял достаточное количество жидкости.

Как писал Главред, во время пандемии жуткого коронавируса Минздрав объяснил украинцам, как нужно правильно носить медицинскую маску.

Как отмечается в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей.

Также напомним,  Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.

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