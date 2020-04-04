Коронавирус у детей - как обнаружить и чем лечить

Коронавирус у детей - симптомы и лечение / Reuters

Коронавирус из Китая - дети менее подвержены инфицированию в сравнении со взрослыми, а в случае заражения болезнь протекает в более легкой форме.

По результатам исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США, симптомы коронавируса у детей менее выражены, чем у старшего поколения, и схожи с другими респираторными заболеваниями.

Признаки коронавируса у детей:

лихорадка;

сухой кашель

учащенное дыхание.

Также нужно обратить внимание на обезвоживание: отсутствие мочи в течение 8-12 часов, плач без слез, снижение энергии. Рвота и диарея тоже могут свидетельствовать об инфицировании.

При появлении первых признаков недомогания у ребенка:

ему следует оставаться в условиях домашнего режима;

ограничить общение с другими членами семьи и домашними животными;

родителям нужно протирать ванную комнату после его посещения;

регулярно мыть руки и дезинфицировать дверные ручки, выключатели, электронные устройства;

нужно проследить, чтобы малыш соблюдал постельный режим и употреблял достаточное количество жидкости.

Как писал Главред, во время пандемии жуткого коронавируса Минздрав объяснил украинцам, как нужно правильно носить медицинскую маску.

Как отмечается в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей.

Также напомним, Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.