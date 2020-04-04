Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы

Вирусолог объяснила, почему от коронавируса нет иммунитета / РБК-Украина

Жуткий китайский коронавирус, который стал причиной пандемии во всем мире, имеет свойство постоянно мутировать.

Такое мнение высказала в интервью Радио Свобода вирусолог Соня Пекова, указав на то, что организм человека не сможет выработать иммунитет к коронавирусу.

"Если я заражаюсь вирусом в, так сказать, синем плаще и выздоровею, потому что у меня разовьется к нему иммунитет, а потом этот вирус придет ко мне в красном плаще, мой организм примет его за другой вирус и будет должен вырабатывать иммунитет и к нему. Судя по всему, это одно из самых неприятных свойств этого вируса", - рассказала она принцип мутации вируса.

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По ее словам, к сожалению, в отношении вакцины это действительно плохая новость.

"Это зависит от того, какой эпитоп, то есть какой протеин этого вируса выбрали в качестве цели люди, которые разрабатывают вакцину. Но из-за того, как вирус меняет свой, так сказать, плащ, оболочку, этот протеин может меняться, и вакцина перестанет быть эффективной. Может случиться то, что сейчас происходит с гриппом, когда штамм, который появляется в этом году, несколько отличается от штамма прошлого года. Похоже, что новый коронавирус мутирует довольно быстро. То, что сейчас разрабатывается, может через какое-то время оказаться уже неэффективным",- объяснила она.

По словам Пековой, в связи с этим, "стадного иммунитета" от коронавируса вряд ли удастся добиться, то есть им с легкостью можно заболеть, выздороветь и заболеть снова.

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