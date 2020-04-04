УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы

4 апреля 2020, 23:09

Вирусолог объяснила, почему не удастся получить "стадный иммунитет" от жуткой китайской заразы.

коронавирус, карта
Вирусолог объяснила, почему от коронавируса нет иммунитета / РБК-Украина

Жуткий китайский коронавирус, который стал причиной пандемии во всем мире, имеет свойство постоянно мутировать.

Такое мнение высказала в интервью Радио Свобода вирусолог Соня Пекова, указав на то, что организм человека не сможет выработать иммунитет к коронавирусу.

"Если я заражаюсь вирусом в, так сказать, синем плаще и выздоровею, потому что у меня разовьется к нему иммунитет, а потом этот вирус придет ко мне в красном плаще, мой организм примет его за другой вирус и будет должен вырабатывать иммунитет и к нему. Судя по всему, это одно из самых неприятных свойств этого вируса", - рассказала она принцип мутации вируса.

Читайте такжеВ Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика

По ее словам, к сожалению, в отношении вакцины это действительно плохая новость.

"Это зависит от того, какой эпитоп, то есть какой протеин этого вируса выбрали в качестве цели люди, которые разрабатывают вакцину. Но из-за того, как вирус меняет свой, так сказать, плащ, оболочку, этот протеин может меняться, и вакцина перестанет быть эффективной. Может случиться то, что сейчас происходит с гриппом, когда штамм, который появляется в этом году, несколько отличается от штамма прошлого года. Похоже, что новый коронавирус мутирует довольно быстро. То, что сейчас разрабатывается, может через какое-то время оказаться уже неэффективным",- объяснила она.

По словам Пековой, в связи с этим, "стадного иммунитета" от коронавируса вряд ли удастся добиться, то есть им с легкостью можно заболеть, выздороветь и заболеть снова.

Напомним, при обработке поверхностей для профилактики коронавируса не следует одновременно пользоваться разными средствами, поскольку между ними может возникнуть реакция, рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

Ранее Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться коронавирусом.

коронавирус в Украине коронавирус вирусолог
Сейчас вы просматриваете новость «Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:09
Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы
22:41
Девушка с собачкой Анастасия Зинченко снова попала в Ухане в зону карантина
22:29
В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика
22:10
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля Видео
22:06
В России взорвался газ в многоэтажке: количество жертв растет
21:42
Путинские наемники на Донбассе ранили местную жительницу - подробности
21:23
Украинцев ждет измерение температуры на въезде в Киев и в магазинах Фото
20:59
"Как на удаленке коров доить?": Лукашенко поразил очередным перлом Видео
20:37
В статистике показали возраст и болезни умерших от Covid-19 украинцев
20:22
"Церемонии отменены": Кличко шокировал способом погребения умерших от коронавируса
20:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кому решиться на любовный подвиг Видео
20:00
Комаровский сказал, что будет делать при заражении коронавирусом Видео
19:39
Коронавирус у детей - как обнаружить и чем лечить
19:03
Зеленский пообещал на карантине избыток продуктов и дешевый бензин
18:56
В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар, в небо подняли авиацию
18:33
В Полтаве покупатель бросил мелкие деньги кассиру в лицо: шокирующее видео Видео
18:31
В Минздраве пояснили, как правильно носить медицинскую маску
17:40
Кличко показал скромную палату инфицированного коронавирусом нардепа Шахова Видео
17:36
Дорогой карантин: в Украине резко подскочили цены в магазинах Фото
17:07
Штрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантина Видео
16:25
В Черновцах пошли на штурм магазинов накануне "комендантского часа"
16:21
Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать Видео
16:05
Астролог сказал, когда закончится пандемия коронавируса
15:36
Съел и заболел: инфекционист рассказал, можно ли подцепить "корону" через еду Видео
14:53
Нью-Йорк стал вторым Уханем, за сутки в США Ковид-19 убил рекордное число людей Видео
14:25
Как сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых США Фото
14:19
"Дурдом, бл*дь": в Кривом Роге устроили ад в очереди за спецпропусками на транспорт Видео
14:00
Зараза повсюду: открыт неожиданный способ инфицирования коронавирусом
13:25
Конвульсии и помутнение сознания: в ВОЗ рассказали, кого не щадит коронавирус
12:56
Жесткий контроль: кому запретят выходить из дома из-за коронавируса
12:50
Святослав Вакарчук потерял отца: Иван Вакарчук умер
12:30
"Это катастрофа": медики рассказали, как голыми руками борются с коронавирусом Видео
12:25
"Растворится в воздухе": астролог предрек конец премьерства Шмыгаля
11:57
Вал тяжелобольных: в Минздраве ждут резкий скачок смертей от коронавируса
11:50
Медики массово увольняются из-за коронавируса мнение
11:39
Выбросьте это немедленно: врач назвал "друга" уханьской заразы, который есть у всех Видео
11:02
"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит" Видео
11:00
В моду вернулись дивные шелковые пижамы в стиле 90-х: фото Фото
10:30
Окрашивание волос дома: названы самые большие заблуждения
10:16
За один день эпидемии путинский режим окончательно потерял легитимность мнение
10:12
В Украине опять резко возросло количество заболевших коронавирусом Видео
09:36
В Ухане опасный коронавирус впервые нашли у кошек Видео
09:31
Порошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия мнение
08:45
Победил коронавирус: "слуга народа" раскрыл, чем его лечили Видео
08:44
Почему коронавирус бессилен перед детьми: вирусолог рассказал о "суперзащите" Видео
08:41
Россияне хотели сильного лидера, а получили дистрофичное фуфло мнение
08:30
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
08:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 апреля: любовная приятность и гибель отношений Видео
08:05
В Украине открыли рынок земли: Арахамия анонсировал еще пять земельных законов Видео
07:33
После карантина украинцы, скорее всего, будут думать о разводе - психолог Ольга Королик
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять