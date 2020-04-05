Вирусолог рассказал, когда уханьская зараза даст нам передышку

Коронавирус ослабнет летом / Reuters

Многие надеются, что как только потеплеет, то китайский вирус, который убил более 64 тысяч человек во всем мире, ослабнет и растает, словно снег на солнце. Особенно эти мысли возникают в те дни, когда солнце не просто ярко светит, но и греет.

Тем не менее, вряд ли стоит ждать чуда, что погода победит смертоносную уханьскую заразу.

Пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.

В то же время эксперт подчеркнул, что проблески света нас ждут летом.

"Эпидемии респираторных заболеваний происходят обычно в нежаркие времена года. Но это происходит не потому, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам — летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям", - резюмировал вирусолог, пишут росСМИ.

Читайте также"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.