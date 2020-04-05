УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Вирусолог рассказал, когда уханьская зараза даст нам передышку

5 апреля 2020, 08:07

Вряд ли стоит ждать чуда, что погода победит смертоносную уханьскую заразу.

коронавирус
Коронавирус ослабнет летом / Reuters

Многие надеются, что как только потеплеет, то китайский вирус, который убил более 64 тысяч человек во всем мире, ослабнет и растает, словно снег на солнце. Особенно эти мысли возникают в те дни, когда солнце не просто ярко светит, но и греет.

Тем не менее, вряд ли стоит ждать чуда, что погода победит смертоносную уханьскую заразу.

Пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.  

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.  

В то же время эксперт подчеркнул, что проблески света нас ждут летом.

"Эпидемии респираторных заболеваний происходят обычно в нежаркие времена года. Но это происходит не потому, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам — летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям", - резюмировал вирусолог, пишут росСМИ.  

Читайте также"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.

коронавирус пандемия весеннее потепление вирусолог новости США
Сейчас вы просматриваете новость «Вирусолог рассказал, когда уханьская зараза даст нам передышку». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:36
Эпидемия все больше похожа на глобальную мистификацию с неизвестными целями
08:31
Экономист спрогнозировал новый курс доллара в Украине
08:07
Вирусолог рассказал, когда уханьская зараза даст нам передышку Видео
07:37
Зеленскому пора перезагрузить всю систему - от ошибок она начала глючить мнение
07:33
Как сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых США Фото
07:25
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля Видео
06:55
Почему украинцы теряют сострадание, если вопрос касается не их самих мнение
06:30
Больше 33 гривен за доллар: эксперты дали мрачный прогноз до лета
06:00
Благовіщення 2020 – що не можна робити та прикмети свята
05:55
"Хитрожопый закулисный интриган": астролог рассказал о "черной стороне" премьера
05:24
В моду вернулась эффектная женская стрижка бродячий боб из 1920-х: фото Фото
04:57
День Лидии 2020 – лучшие поздравления на единственные именины Лидии
04:36
Маникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фото Фото
04:05
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
03:47
Карантин в Украине: эксперт предупредила о большом риске
03:04
У Зеленского заявили о секретных сценариях усиления карантина с привлечением военных Видео
02:30
Как улучшить отношения на карантине: эксперт раскрыла технику
02:15
"Драконовский" карантин: адвокат пояснил, в чем подвох
01:48
Умер Иван Вакарчук: кем был отец Святослава Вакарчука
01:26
"Грабить будут вас": юрист предупредила об опасности взвинчивания цен супермаркетами
00:59
"Столбики термометров погонят выше": украинцам пообещали летнюю теплынь
00:45
Украина по количеству тестов на Covid-19 догоняет страны Африки Видео
00:34
Майские праздники проведем дома: появился неожиданный прогноз по карантину
00:19
5 апреля – какой сегодня праздник: День супа и с Днем ангела Лидии Видео
04 апреля, суббота
23:58
Тысячи видеозвонков Zoom попали в открытый доступ – СМИ
23:41
В ВОЗ предупредили об опасности Covid-19 для молодых и здоровых Видео
23:20
Во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке Высокий Замок Видео
23:09
Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы
22:41
Девушка с собачкой Анастасия Зинченко снова попала в Ухане в зону карантина
22:29
В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика
22:10
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля Видео
22:06
В России взорвался газ в многоэтажке: количество жертв растет
21:42
Путинские наемники на Донбассе ранили местную жительницу - подробности
21:23
Украинцев ждет измерение температуры на въезде в Киев и в магазинах Фото
20:59
"Как на удаленке коров доить?": Лукашенко поразил очередным перлом Видео
20:37
В статистике показали возраст и болезни умерших от Covid-19 украинцев Видео
20:22
"Церемонии отменены": Кличко шокировал способом погребения умерших от коронавируса
20:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кому решиться на любовный подвиг Видео
20:00
Комаровский сказал, что будет делать при заражении коронавирусом Видео
19:39
Коронавирус у детей - как обнаружить и чем лечить
19:03
Зеленский пообещал на карантине избыток продуктов и дешевый бензин Видео
18:56
В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар, в небо подняли авиацию
18:33
В Полтаве покупатель бросил мелкие деньги кассиру в лицо: шокирующее видео Видео
18:31
В Минздраве пояснили, как правильно носить медицинскую маску
17:40
Кличко показал скромную палату инфицированного коронавирусом нардепа Шахова Видео
17:36
Дорогой карантин: в Украине резко подскочили цены в магазинах Фото
17:07
Штрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантина Видео
16:25
В Черновцах пошли на штурм магазинов накануне "комендантского часа"
16:21
Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать Видео
16:05
Астролог сказал, когда закончится пандемия коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять