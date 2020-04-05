Коронавирус через укус комара: ученые рассказали о предстоящей угрозе

Ученые рассказали, можно ли заразиться Ковид-19 через укус комара / УНИАН

Коронавирус не только изменил ритм жизни граждан, но и сфокусировал все их внимание на том, как не оказаться цифрой в статистике среди заболевших. Людей интересует все, что связано с распространением уханьской заразы, начиная от того, можно ли заразиться коронавирусом, который "сидит" на булочке и попадает в желудок, до того, убьет ли заразу солнце.

В преддверии сезона насекомых многих беспокоит, не усугубят ли распространение эпидемии коронавируса комары.

И, кажется, можно вздохнуть с облегчением – эту заразу "кровопийцы" не переносят.

"Малярия, жёлтая лихорадка, лихорадка денге — они переносят много разных болезней. Но данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет. То же самое можно отнести, например, и к мухам", — заявила энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова, пишет Ura.ru.

Более того, по словам энтомолога и специалиста по ДНК Константина Китаева, китайские учёные даже провели исследование, чтобы выяснить, могут ли кровососущие переносить вирус. Результат оказался отрицательным.

Читайте такжеУченые "лоханулись": названа новая безопасная дистанция, чтобы не заразиться Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, пандемия коронавируса пойдёт на спад, когда переболеют минимум 30%, убежден бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, нет смысла делать предположения о том, когда улучшится ситуация, опираясь на статистику выздоровевших и умерших от уханьской заразы под названием COVID-19.

"Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, вирус должны получить 30-70% граждан. Только после того, когда заболеет 30% населения, пандемия коронавируса пойдет на спад, ", – правдиво заявил Протас.