Пойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологов

Вирусологи рассказали, уйдет ли коронавирус "в отпуск" летом / Фото pixabay.com

Весеннее потепление поставило на уши эпидемиологов всего мира – они пытаются понять, как кровожадная уханьская зараза реагирует на солнце и жару.

Дело в том, что исследования других коронавирусов, вызывающих простуду, предполагают сезонный характер, с пиками, возникающими зимой и исчезающими весной. Интересно, что эти пики обычно совпадают со вспышками гриппа.

Напротив, только небольшое количество коронавирусов передается летом.

Ключевое исследование распространенных коронавирусов - HCoV-NL63, HCoV-OC43 и HCoV-229E - было опубликовано на прошлой неделе учеными из Лондонского университетского колледжа. Анализируя образцы, собранные несколько лет назад, они обнаружили высокий уровень коронавирусной инфекции в феврале, а летом они были очень низкими. Другие исследования также показали, что коронавирусы имеют сезонное поведение в умеренном климате.

Однако ведущий автор исследования Роб Олдридж высказал предостережение.

"Мы могли наблюдать продолжающиеся, но более низкие уровни передачи коронавируса летом, но это может измениться зимой, если в этот момент все еще остается большая восприимчивая популяция. И учитывая, что это новый вирус, мы не знаем, сохранится ли сезонная модель в течение лета, учитывая высокий уровень восприимчивости населения", - сказал эксперт.

Такое же мнение и у других ученых, которые предупреждают, что вирус Covid-19 является совершенно новым, поэтому у населения не было никаких шансов создать какой-либо иммунитет. В результате он, вероятно, продолжит распространяться с нынешними темпами, несмотря на начало лета.

"Я уверен, что сезонные изменения в поведении вируса сыграют свою роль в его распространении. Но по сравнению с тем эффектом, который оказывает социальное дистанцирование, это будет очень незначительное влияние. Это может привести к незначительным последствиям, но они не заменят самоизоляцию", - сказал вирусолог Майкл Скиннер из Имперского колледжа в Лондоне, пишет The Guardian.

Читайте такжеПочему Covid-19 убивает молодых и здоровых: ответ ученых шокируетНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.