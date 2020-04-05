Гадость остается: стало известно о заразности вылечившиеся от коронавируса

С момента заражения COVID-19 проходит примерно пять дней до появления первых симптомов / Фото pixabay.com

Даже при отсутствии симптомов пациенты, которые переболели коронавирусом, остаются заразными в течение еще, как минимум, восьми дней.

Как свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, половина пациентов продолжала оставаться переносчиками вируса даже после того, как у них полностью исчезали все симптомы болезни.

Эксперты утверждают, что с момента заражения вирусом проходит примерно пять дней до появления первых симптомов, а после лечения – проходит от одного до восьми дней, прежде чем пациенты, которые вылечились, перестают быть заразными. В то же время для половины пациентов, за которыми вели наблюдения, этот показатель был 7-8 дней.

При этом ученые обратили внимание на пользу социальной изоляции, когда пациенты даже с легкими симптомами должны продолжить карантин минимум на одну неделю, чтобы избежать риска распространения вируса.

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В то же время к пациентам, у которых больше нет симптомов коронавируса, следует относиться как к потенциальным переносчикам болезни, констатируют авторы исследования.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, кого не щадит коронавирус.