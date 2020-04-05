Накроет новая волна: эксперт дал пугающий прогноз о COVID-19 в Украине

В Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса / УНИАН

Врач-иммунолог Федор Лапий заявил о том, что осенью в Украине начнется вторая волна заболевания коронавирусом.

По его словам, главной задачей является мобилизация ресурсов для того, чтобы пройти этот период до лета и получить "карантинные каникулы".

"Ну и лучше подготовиться к осени – ко второй волне, потому что понимаем, что больший удар будет осенью, чем сейчас", – подчеркнул он в эфире ATR.

Он обратил внимание на то, что иммунитет после выздоровления длится не меньше года, поэтому, если коронавирус не очень сильно мутирует к осени, то им нельзя будет заразиться повторно.

Вместе с тем эксперт предположил, что если COVID-19 сильно мутирует, то организм распознает его как новый вирус, и еще одно заражение вполне возможно.

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"Это вирус, который пришел из природы, он мутировал. Для вируса это характерно… И нет, это не биологическое оружие", – добавил Лапий.

Напомним, ранее результаты исследований показали, что даже при отсутствии симптомов пациенты, которые переболели коронавирусом, остаются заразными.