Как уберечься во время карантина: названа новая полезная привычка

Во время карантина стоит привыкнуть открывать двери, не прикасаясь к ручкам руками / УНИАН

Чтобы во время карантина в Украине, введенного из-за пандемии убийственного коронавируса из Китая, сохранить здоровье, стоит обзавестись новой полезной привычкой – научиться открывать двери и не прикасаться к ручкам руками.

Открыть двери и не прикасаться к ручкам руками можно, по крайней мере, тремя способами, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы обезопасить себя, также можно при открытии дверей браться за части ручки, которые намного выше или намного ниже уровня груди – там редко кто прикасается к ручке.

Карантин в Украине 2020: как открыть дверь и не прикоснуться к ручке

Способ №1

Возьмите втулку от туалетной бумаги, наденьте на ручку двери, а потом опустите ручку вниз.

Во время карантина стоит привыкнуть открывать двери, не прикасаясь к ручкам руками / Скриншот

Способ №2

Откройте дверь плечом, ногой или попой.

Способ №3

Разрежьте кусок изоляционной трубки пополам. Возьмите половину трубки, уложите за ручку и скрепите края трубки. Такое приспособление можно использовать вместо ручки.

Во время карантина стоит привыкнуть открывать двери, не прикасаясь к ручкам руками / Скриншот

Читайте такжеЧто нельзя делать во время карантина: названа плохая привычкаНапомним, из-за коронавируса в Украине карантин ввели с 12 марта до 3 апреля. Позже ограничительные меры в нашей стране продлили до 24 апреля, а также ввели режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Украине уже подхватили 1 тысяча 251 человек, 32 инфицированных скончались, а 25 человек – выздоровели.