"Спасение" от коронавируса: стало известно о смертельной опасности популярного препарата

Врачи призывают ни в коем случае не лечиться гидроксихлорохином самостоятельно / Известия

Препарат гидроксихлорохин, которое президент США Дональд Трамп назвал спасением от коронавируса, может представлять смертельную опасность.

При этом врачи призывают ни в коем случае не лечиться гидроксихлорохином самостоятельно из-за опасности его побочных эффектов, пишет DailyMail.

В частности, в Британии люди в панике скупают гидроксихлорохин в надежде, что если заразятся COVID-19, то смогут использовать препарат сами, в домашних условиях. Однако, врачи категорически не рекомендуют это делать – такое решение грозит смертью.

В материале отмечается, что эффективность гидроксихлорохина в лечении коронавируса не подтверждена на все 100%, а летальность от его побочных эффектов очень высока. Например, он может вызывать проблемы с сердечным ритмом, которые могут привести к остановке сердца.

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Британские медики обратили внимание на то, что действующее вещество препарата может иметь неприятные побочные эффекты, поэтому самостоятельно лечиться гидроксихлорохином чрезвычайно опасно.

Напомним, ранее в ВОЗ развенчали миф о популярном препарате Арбидол, как лекарстве от коронавируса.