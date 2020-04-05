Как лечить коронавирус дома: Комаровский перечислил препараты

Для лечения коронавируса дома понадобятся два препарата, сказал Евгений Комаровский / Скриншот

Чтобы вылечить дома легкую форму китайского убийственного коронавируса, понадобятся два препарата – Физраствор и немного Парацетамола.

Для лечения вируса также понадобится компот, рассказал врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Медик подчеркнул, что, если человек знает, как правильно помочь самому себе при легкой форме острой респираторной вирусной инфекции, то лечение легкой формы коронавируса ему обойдется практически бесплатно.

"На легкую форму коронавируса нужно: компот…, Физраствор и иногда немножко Парацетамола. Все", – заявил эксперт.

Комаровский добавил, что пациенты могут "напридумывать сколько угодно".

"… вы можете побежать в больницу, сделать десять раз тесты, сделать анализ крови, начать пить антибиотик, что-то для иммунитета, что-то от дисбактериоза, что-то от аллергии, а противовирусных сколько вы можете сожрать! То есть, если очень захотеть, то цифра 700 долларов покажется вам очень маленькой", – сказал врач.

Ранее сообщалось, что в Украине для лечения коронавируса используют препарат Плаквенил, который предназначен для борьбы с малярией, артритом и болезнями кожи.

Напомним, коронавирус в Украине 5 апреля по состоянию на 10:00 диагностирован у 1 тысячи 251 человека, 32 заболевших умерли, а 25 пациентов побороли заразу.