УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Не спасет от коронавируса: медики развенчали популярный миф

6 апреля 2020, 02:30

На медицинских перчатках образуется слой микробов и патогенов.

коронавирус, врач, термометр
На медицинских перчатках образуется слой микробов и патогенов / Фото pixaby

Хирургические перчатки не представляют из себя идеального средства защиты в условиях пандемии коронавируса.

Эксперты обратили внимание на то, что даже используя медицинские перчатки при общении с людьми, зараженными коронавирусом, пара грязных перчаток могут быть опаснее не защищенных грязных рук.

Их использование может только ухудшить ситуацию с COVID-19, ведь хирургические перчатки по структуре схожи с кожей, пишет whnt.com.

На перчатках образуется слой микробов и патогенов, которые перекочевывают с загрязненных поверхностей и если дотронуться ими до лица, можно заразиться, как и в случае с грязными руками.

Специалисты настоятельно рекомендуют регулярно менять их или очищать их с помощью воды и мыла для того, чтобы они были реальной защитой от коронавируса.

Читайте такжеГадость остается: стало известно о заразности вылечившиеся от коронавируса

"Убедитесь, что вы не касаетесь глаз, носа или рта руками в перчатках. Используйте их только один раз, сразу же снимайте их и мойте руки не менее 20 секунд с мылом и водой", – добавили медики.

Напомним, ранее стало известно о смертельной опасности популярного препарата от коронавируса.

карантин в Украине коронавирус Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Не спасет от коронавируса: медики развенчали популярный миф». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:01
У коронавируса в Украине – женское лицо: в Минздраве рассказали о жертвах Ковид-19
02:30
Не спасет от коронавируса: медики развенчали популярный миф
02:11
В Киеве могут запретить движение частных авто: Кличко назвал условие Видео
01:49
Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие Видео
01:30
"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко
01:20
"Душишь, бл*дь": копы повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе Видео
00:55
Как улучшить отношения на карантине: эксперт раскрыла технику
00:52
Астролог назвала "финансовых лузеров" недели
00:19
6 апреля – какой сегодня праздник – канун Благовещения и День спорта
05 апреля, воскресенье
23:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля Видео
23:43
"Мы победим": королева Великобритании экстренно обратилась к гражданам
23:36
Маникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фото Фото
23:06
Без паники: в Минздраве поведали, как побороть страхи во время карантина
22:31
Во Львове простились с Иваном Вакарчуком - фото
22:15
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020 Видео
21:48
"Спасти любым способом": в Минздраве рассказали о методиках лечения коронавируса
21:35
"Сепары е*аные": в Киеве напали на раздававших медицинские маски соратников Медведчука Видео
21:28
Как уберечься во время карантина: названа новая полезная привычка Видео
21:16
"Не в апреле": вирусолог отсрочил пик эпидемии коронавируса в Украине
20:45
"Чертов нацист": в Испании ультрас не оценили помощь Зозули в борьбе с коронавирусом
20:34
На Черниговщине от китайской заразы скончался пациент-беглец
20:07
"Переобулась, только не с Киркоровым": Полякову раскритиковали за эфир с Киркоровым
20:00
Радиация зашкаливает: жуткие подробности ликвидации пожара в зоне ЧАЭС Видео
19:56
Расстрел Пачи: в Черновцах контрабандисты устроили кровавые разборки Видео
19:26
Коронавирус в Лавре: митрополит Павел рассказал о симптомах болезни
19:24
"Теряем очень много": Кличко ошарашил убытками Киева из-за карантина
19:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто получит неожиданный доход Видео
18:55
Скандальная обсервация: украинцы пожаловались на ужасные условия в Одесской области Видео
18:31
Как лечить коронавирус дома: Комаровский перечислил препараты Видео
18:23
"Спасение" от коронавируса: стало известно о смертельной опасности популярного препарата
18:02
Гадость остается: стало известно о заразности вылечившиеся от коронавируса
17:30
Огонь по спецназу ФСБ: диверсанты ВСУ устроили рейд в Крым перед визитом Путина - журналист
16:58
Накроет новая волна: эксперт дал пугающий прогноз о COVID-19 в Украине
16:35
Как меньше нервничать: Комаровский назвал полезную дозу алкоголя Видео
16:24
Мэр Запорожья взбунтовался против решения Кабмина о карантине
15:23
Китайский вирус начал лютую экспансию в Беларусь и Россию Видео
14:54
"Бумеранг догонит существо": в Полтаве разбили мемориальные доски погибшим героям АТО Видео
14:31
Уханьская зараза "бежит" из Испании: в стране снизилось количество смертей Видео
14:20
Вонь на весь город: Киев накрыл смрадный смог, появилось объяснение Видео
13:58
Коронавирус был на разогреве: астролог предупредил об опасности летящего к Земле астероида
13:43
Можно бежать в обменник: аналитики пообещали падение курса доллара
13:31
Пойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологов Видео
12:36
Коронавирус в Италии: впервые с начала эпидемии появились хорошие новости
11:59
"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19 Видео
11:19
Где украинцы обязаны носить маски и что грозит за нарушение – детальная инструкция по новым правилам карантина
11:00
"Кровавая расправа": в России расстреляны пять человек
10:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
10:37
Почему Covid-19 убивает молодых и здоровых: ответ ученых шокирует Видео
10:17
Пожар в центре Киева: из-под земли валил дым, что горело - обновлено Видео
10:12
Почему Украине необходим жесткий карантин мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять