Не спасет от коронавируса: медики развенчали популярный миф

На медицинских перчатках образуется слой микробов и патогенов / Фото pixaby

Хирургические перчатки не представляют из себя идеального средства защиты в условиях пандемии коронавируса.

Эксперты обратили внимание на то, что даже используя медицинские перчатки при общении с людьми, зараженными коронавирусом, пара грязных перчаток могут быть опаснее не защищенных грязных рук.

Их использование может только ухудшить ситуацию с COVID-19, ведь хирургические перчатки по структуре схожи с кожей, пишет whnt.com.

На перчатках образуется слой микробов и патогенов, которые перекочевывают с загрязненных поверхностей и если дотронуться ими до лица, можно заразиться, как и в случае с грязными руками.

Специалисты настоятельно рекомендуют регулярно менять их или очищать их с помощью воды и мыла для того, чтобы они были реальной защитой от коронавируса.

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"Убедитесь, что вы не касаетесь глаз, носа или рта руками в перчатках. Используйте их только один раз, сразу же снимайте их и мойте руки не менее 20 секунд с мылом и водой", – добавили медики.

Напомним, ранее стало известно о смертельной опасности популярного препарата от коронавируса.