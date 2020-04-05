"Не в апреле": вирусолог отсрочил пик эпидемии коронавируса в Украине

Вирусолог назвал дату пика эпидемии жуткой заразы в Украине / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус пока не думает отступать и каждый день уносит жизни наших сограждан. По мнению врачей, пик эпидемии в Украине может прийтись на начало мая нынешнего года.

"Это мой прогноз, но я знаю, что приблизительно о том же говорят мои коллеги, что это будет конец апреля – начало мая для Украины", – отметил он.

По словам специалиста, количество инфицированных возрастает, и это неизбежный процесс. Но задача украинских учреждений здравоохранения – уменьшить пик эпидемии, чтобы госпитализация потребовалась как можно меньшему количеству больных.

"Около 5% от общего количества зараженных требуют интенсивной терапии, пребывания в реанимации и искусственной вентиляции легких", – сообщил инфекционист и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, коронавирус лабораторно подтвержден у 1 тысячи 251 человека, 32 инфицированных скончались, а 25 человек побороли заразу. Большинство заболевших - 74% - люди в возрасте от 30 до 69 лет.

В Киеве за минувшие сутки был зафиксирован еще 31 случай заражения COVID-19. В частности, заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 - лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков. На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.