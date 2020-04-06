Не мыло: Комаровский посоветовал неожиданный "дезинфектор" от COVID-19

Комаровский рассказал, чем дезинфицировать руки/ Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский, который ранее рассказал, как не спутать с коклюшем смертоносный китайский коронавирус COVID-19, посоветовал, чем можно дезинфицировать руки, если нет мыла.

По его словам, на помощь придет обычное средство для мытья посуды. Комаровский отметил, что оно является очень эффективным – оно поможет "отмыть все, что нужно, и растворить все, что нужно". Кроме того, его очень удобно брать с собой в поездку – нужно просто налить средство для мытья посуды в маленькую емкость.

"Если у вас есть доступ к воде, но вы, например, едете на дачу и сомневаетесь, есть там мыло или нет. Это очень удобная штука. Очень", – рассказал Комаровский на своем YouTube-канале.

"Для грубых мужских рук это очень подходит. Женщинам же после его использования нужно очень активно увлажнять кожу. Мужчинам тоже не помешает", – добавил врач.

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Напомним, ранее Евгений Комаровский поделился рецептом приготовления антисептика для рук. Кроме того, появился рецепт, как приготовить антисептический раствор в домашних условиях - для этих целей можно использовать обычную водку, поскольку 30% концентрации спирта-этанола убивает коронавирус.