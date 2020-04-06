Комаровский объяснил, от чего зависит активность коронавируса

Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит активность коронавируса / instagram.com/doctor_komarovskiy

Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский сообщил, что активность убийственного китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия, зависит от интенсивности карантинных мероприятий.

Врач в интервью Big Money сообщил, что чем интенсивнее будут карантинные мероприятия, чем дольше будут ограничены перелеты, заблокирован транспорт, заблокировано реальное общение между людьми, тем дольше вирус будет активный.

Собеседник добавил, что на Земле с коронавирусом вынужден встретиться каждый человек.

"…Каждый человек на земном шаре вынужден с ним встретиться, ну, а куда он денется… то есть, каждый из нас с ним встретится. Только вы с ним можете встретиться сегодня, а можете – через три месяца", – заявил эксперт.

Комаровский подчеркнул, что, если будет строгий карантин, то человек встретится с вирусом, как только карантинные мероприятия ослабнут.

"Люди, вы понимаете, зачем нужен карантин?.. Суть, на самом деле, состоит в следующем: на сегодня нет страны в мире, где (в больницах – Ред.) количество коек, и количество профессионалов, и количество аппаратов искусственной вентиляции легких справится с ситуацией, когда одномоментно заболеют все, кто может заболеть…", – сказал врач.Читайте такжеКак лечить коронавирус дома: Комаровский перечислил препараты



Напомним, из-за коронавируса в Украине до 24 апреля введен карантин, также начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Украине 6 апреля по состоянию на 9:00 нашли у 1 тысячи 319 человек, 38 инфицированных скончались, а 28 пациентов – выздоровели.