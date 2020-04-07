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Пик возбуждения: эксперты рассказали, как женщинам правильно возбуждать мужчин

7 апреля 2020, 02:02

В общем и целом, есть надежные способы для дам по поводу возбуждения мужчин.

Девушка, трусы
Эксперты рассказали, как правильно возбуждать мужчин / Психология отношений

Сколько женщин постоянно задаются вопросам - как надежно и качественно возбуждать мужчин.

Портал Максимум.фм опросил экспертов и те составили небольшой перечень вещей, которые возбуждают мужчин в женщинах.

Упоительно босые ноги. Ранее таковые ноги считались явным намеком на обнаженку - ведь это означало, что дама не надела чулок. Сейчас босые ноги - явный сигнал для возбуждения мужчины.

Маленькая грудь.Вопреки популярному стереотипу, далеко не все мужчины мечтают сжать в руках огромный бюст партнерши. Гораздо важнее им, насколько грудь дамы сохраняет форму и упругость.

Потягушки утром. Домашние прелюдии в утренние часы (в пижаме или ночной рубашке) возбуждают мужчин лучше любого стриптиза. Ведь это зрелище посвящено только им и никому другому.

Напомним, ранее ученые назвали позы быстрого секса, которые приводят к оргазму. Позднее эксперты рассказали, зачем люди занимаются сексом.
 

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