Пик возбуждения: эксперты рассказали, как женщинам правильно возбуждать мужчин

Эксперты рассказали, как правильно возбуждать мужчин / Психология отношений

Сколько женщин постоянно задаются вопросам - как надежно и качественно возбуждать мужчин.

Портал Максимум.фм опросил экспертов и те составили небольшой перечень вещей, которые возбуждают мужчин в женщинах.

Упоительно босые ноги. Ранее таковые ноги считались явным намеком на обнаженку - ведь это означало, что дама не надела чулок. Сейчас босые ноги - явный сигнал для возбуждения мужчины.

Маленькая грудь.Вопреки популярному стереотипу, далеко не все мужчины мечтают сжать в руках огромный бюст партнерши. Гораздо важнее им, насколько грудь дамы сохраняет форму и упругость.

Потягушки утром. Домашние прелюдии в утренние часы (в пижаме или ночной рубашке) возбуждают мужчин лучше любого стриптиза. Ведь это зрелище посвящено только им и никому другому.

Напомним, ранее ученые назвали позы быстрого секса, которые приводят к оргазму. Позднее эксперты рассказали, зачем люди занимаются сексом.

