"Кружок Умелые губы": топ-3 техники для отличного орального секса

Топ-3 техники хорошего орального секса / 365 дней

Оральный секс - точно начало начал в любых современных сексуальных отношениях.

Портал Анатомия наслаждения опросил экспертов и те в деталях рассказали о том, какие техники минета сделают оральный секс для мужчин незабываемым.

"В воздух чепчики бросали".Женщина ртом работает как мини-пылесосом - втягивает пенис в рот , а затем, не ослабляя напора, вытягивает его изо рта. Этот постоянный вакуум доводит и мужчину до шикарного оргазма.

"Лучше жевать, чем говорить".Есть мужчины, которые обожают, когда их член нежно изжевывают. Но женщине при таком минете нужно смотреть в оба - одно неловкое движение выведет пенис из строя на долгий срок.

"Сливки без кофе". Дама берет свежие взбитые сливки либо крем и равномерно покрывает пенис полученной смесью — 5-7-миллиметровым слоем. Затем аккуратно слизывает весь крем языком — мужчина наверняка будет извиваться в кровати от удовольствия.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 изысканных и любопытных техник минета. Позднее эксперты рассказали, почему оральный секс полезен для женщин.