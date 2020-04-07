"Кружок Умелые губы": топ-3 техники для отличного орального секса

Среди десятков техник орального секса все же выделяют несколько тех, которые наверняка принесут райское наслаждение.
Оральный секс - точно начало начал в любых современных сексуальных отношениях.
Портал Анатомия наслаждения опросил экспертов и те в деталях рассказали о том, какие техники минета сделают оральный секс для мужчин незабываемым.
"В воздух чепчики бросали".Женщина ртом работает как мини-пылесосом - втягивает пенис в рот , а затем, не ослабляя напора, вытягивает его изо рта. Этот постоянный вакуум доводит и мужчину до шикарного оргазма.
"Лучше жевать, чем говорить".Есть мужчины, которые обожают, когда их член нежно изжевывают. Но женщине при таком минете нужно смотреть в оба - одно неловкое движение выведет пенис из строя на долгий срок.
"Сливки без кофе". Дама берет свежие взбитые сливки либо крем и равномерно покрывает пенис полученной смесью — 5-7-миллиметровым слоем. Затем аккуратно слизывает весь крем языком — мужчина наверняка будет извиваться в кровати от удовольствия.
Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 изысканных и любопытных техник минета. Позднее эксперты рассказали, почему оральный секс полезен для женщин.