Кому чеснок вреден, и в чем заключается его "суперсила"

Чеснок вреден людям с некоторыми хроническими заболеваниями / Reuters

Диетолог Светлана Фус предупредила, что чеснок имеет не только полезные свойства, но и вредные. Эксперт отметила, что из-за употребления большого количества чеснока могут обостриться некоторые хронические заболевания.

Главная польза чеснока заключается в фунгицидном и бактерицидном действии, которым он обладает благодаря своему активному ингредиенту – аллицин (органическое серосодержащее соединение), написала эксперт в Instagram.

Диетолог добавила, что аллицин выделяется во время механического разрушения клеток чеснока.

Чеснок польза – какие качества отметила Фус:

Улучшает иммунитет;

Нормализует работу желудочно-кишечного тракта;

Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.⠀

Чеснок вредные свойства о чем предупредила Фус:

Аллицин и эфирные масла, которые содержатся в чесноке, раздражают слизистые оболочки желче- и мочевыводящих путей и ЖКТ;

Чеснок может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, желче- и мочевыводящих путей.

Справка. Фунгицидный – тот, который защищает от болезней, провоцируемых грибами из классов Аскомицетов, Базидиомицетов и несовершенных грибов. Такие болезни передаются с семенами, а также через почву.