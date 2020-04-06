Кому чеснок вреден, и в чем заключается его "суперсила"

Некоторым людям чеснок может навредить, предупредила диетолог.
Диетолог Светлана Фус предупредила, что чеснок имеет не только полезные свойства, но и вредные. Эксперт отметила, что из-за употребления большого количества чеснока могут обостриться некоторые хронические заболевания.
Главная польза чеснока заключается в фунгицидном и бактерицидном действии, которым он обладает благодаря своему активному ингредиенту – аллицин (органическое серосодержащее соединение), написала эксперт в Instagram.
Диетолог добавила, что аллицин выделяется во время механического разрушения клеток чеснока.
Чеснок польза – какие качества отметила Фус:
- Улучшает иммунитет;
- Нормализует работу желудочно-кишечного тракта;
- Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.⠀
Чеснок вредные свойства о чем предупредила Фус:
- Аллицин и эфирные масла, которые содержатся в чесноке, раздражают слизистые оболочки желче- и мочевыводящих путей и ЖКТ;
- Чеснок может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, желче- и мочевыводящих путей.
Справка. Фунгицидный – тот, который защищает от болезней, провоцируемых грибами из классов Аскомицетов, Базидиомицетов и несовершенных грибов. Такие болезни передаются с семенами, а также через почву.