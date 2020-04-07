Легкие – как резина: врач раскрыла жуткие подробности о жертвах коронавируса

Обратимость изменений зависит от возраста и возможностей организма / Reuters

Врачи-патологоанатомы рассказали о том, во что превращаются легки людей, который стали жертвами китайского коронавируса.

По их словам, легкие умерших пациентов достаточно плотные, тёмно-красного цвета и практически безвоздушные.

"Предположу, что по плотности они схожи с резиной. Здоровые лёгкие больше похожи на мягкую и эластичную губку для мытья посуды. Стоит отметить, что обратимость изменений зависит от возраста и возможностей конкретного организма. Чем больше сопутствующих патологий (хроническая обструктивная болезнь лёгких, эмфизема, хронический бронхит, бронхиальная астма), тем сильнее повреждение лёгочной ткани", - рассказала патологоанатом Дарья Ситовская.

Она подчеркнула, что среди причин смерти основная — это COVID-19, а остальные две — сопутствующие заболевания.

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"Чаще встречаются осложнения соматических заболеваний (например, инфаркт миокарда), то есть у умершего пациента были заболевания, которые могли его убить в любой момент. А вирус мог лишь ускорить болезнь, потому что такая инфекция — огромный стресс для организма", - рассказала Ситовская rt.com.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые открыли чудо-препарат, который убивает коронавирус за 48 часов.