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Прокоптить сосиску: топ-3 лучших техники подготовки к анальному сексу

8 апреля 2020, 02:24

Любое дело без подготовки идет туго - а что уж говорить об анальном сексе.

Анальный секс
Анальный секс / 365 дней

Анальный секс может быть и отличным, и жутким по ощущениям — результат ведь зависит только от подготовки и знания нюансов партнерами.

Портал Wonderzine составил небольшой перечень рекомендаций, без которых нормального анального секса не выйдет.

"Долгая расслабляющая прелюдия - принимающему партнеру". Ведь римминг (ласки ануса языком) обожают многими, особенно если он идет паралелльно с согревающими ритмичными выдохами партнера. 

"Жадные пальцы". Тут главное - не давать партнеру в один момент запихивать хотя бы пару целиком. Ничего приятного не выйдет. Сперва нужно поиграть подушечками пальцев снаружи ануса, а затем медленно погружать один из них внутрь на фалангу и массировать сфинктер мягкими круговыми движениями. Диаметр же нужно увеличивать постепенно.

"Бусы для дикарей". Анальные бусы обычно изготавливаются как цепочка из постепенно увеличивающихся шариков. Желательно выбирать силиконовые и цельнолитые. Последовательность действий такая - расслабить сфинктер, один шарик внутрь, снова расслабить, еще один шарик, расслабить, а затем - медленно вытянуть бусы наружу, наслаждаясь ощущениями. Весь процесс повторять до тех пор, пока не будет освоена вся размерная линейка. 

Напомним, ранее эксперты рассказали, вреден ли анальный секс. До этого психологи поведали, как уговорить женщину на анальный секс.

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